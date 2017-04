OTS: Börsen-Zeitung / Börsen-Zeitung: Die Vorsicht und die Fed, ...

Börsen-Zeitung: Die Vorsicht und die Fed, Marktkommentar von Kai

Johannsen

Frankfurt (ots) - Den Offenmarktausschuss der US-Notenbank Fed

treibt mal wieder die Investitionspolitik im Rahmen der Kaufprogramme

für Staatsanleihen und hypothekenbesicherte Bonds um. Das geht aus

dem Protokoll der Sitzung vom 14. und 15. März dieses Jahres hervor.

Und wieder einmal nähert sich das für die Geldpolitik zuständige

Gremium der Fed dem Thema nur sehr vorsichtig und zögerlich. Die Fed

und die Vorsicht - das sind wirklich zwei gute alte Bekannte. Da

heißt es jetzt bei der Fed: Vorausgesetzt die Konjunktur entwickelt

sich weiterhin so gut wie erwartet, gehen die meisten Fed-Mitglieder

im Gremium davon aus, dass die schrittweisen Erhöhungen des

Leitzinses fortgesetzt werden könnten, und erwarten darüber hinaus,

dass eine Änderung in der Reinvestment-Politik des Komitees im

späteren Jahresverlauf wahrscheinlich angemessen sein könnte. Man

muss schon ein wenig nachdenken, wenn man eine noch vorsichtigere

Formulierung hinbekommen will. Im Klartext heißt das seitens der Fed:

"Wir machen erst mal gar nichts, halten uns alle Türen offen und

sehen dann später, was wir machen können, je nachdem, wie es so

aussieht." Entsprechend gelassen nahmen es die Märkte tags drauf. Die

Fed Minutes waren schnell wieder in den Hintergrund getreten.

Nicht alle überzeugt

Womit ist zu rechnen? Die Fed fährt jetzt erst mal weiter auf

Sicht. Eine Änderung der Reinvestitionspolitik bzw. konkretere

Überlegungen bei der Fed sind wohl erst mal in die zweite

Jahreshälfte verschoben. Außerdem sind es nur die meisten

Fed-Mitglieder, die eine solche Änderung für wahrscheinlich

angemessen halten, aber es sind eben nicht alle überzeugt. Und man

hat es in der Vergangenheit schon häufig bei Entscheidungen des

Offenmarktausschusses gesehen, dass man so lange abgewartet hat, bis

alle die gleiche Meinung hatten. Schließlich wollte man Einigkeit und

Geschlossenheit nach draußen demonstrieren. Das wird auch in diesem

Fall wohl nicht anders sein.

Die Fed hat schon einige Male signalisiert, dass sie dieses Thema

beschäftigt, und immer wieder untermauert, wie vorsichtig die ganze

Angelegenheit angegangen werden soll, wenn es denn überhaupt mal

angegangen wird. Selbst das ist nicht sicher. Denn wenn die

Konjunktur schlechter laufen sollte, was in einer so späten Phase

eines Konjunkturzyklus wie in diesem durchaus einkalkuliert werden

sollte, könnten die Verantwortlichen bei der amerikanischen Notenbank

das Thema Änderung der Reinvestment-Politik auch ganz schnell wieder

auf die lange Bank schieben. Und darauf sollte man sich angesichts

der ausgesprochen schwachen Arbeitsmarktdaten vom März zumindest

einstellen.

Und wenn es einmal zu dieser Schrumpfung der Fed-Bilanz kommt,

dann wird das sehr gemächlich über die Bühne gehen. Denn die Fed

scheut die Volatilität an den Finanzmärkten wie der Teufel das

Weihwasser. Verkäufe von Bonds sind praktisch ausgeschlossen. Denn

wenn die US-Notenbanker irgendwann einmal im Protokoll notieren

sollten, dass sie die Staatsanleihen und Hypothekenbonds verkaufen

wollen, geht an den Märkten wohl binnen Minuten das Licht aus. Denn

die Fed hat von diesen Papieren zusammengenommen ein Volumen von rund

4,5 Bill. Dollar auf der Bilanz. Zum Vergleich: Das Volumen der am

Kapitalmarkt ausstehenden Wertpapiere des Bundes (Kapitalmarktschuld)

betrug per 5. April 2017 1,117 Bill. Euro. Man mag sich gar nicht

ausmalen, wie die Marktreaktion wäre, wenn die Fed die in etwa

vierfache Menge der am Markt gehandelten Bundesschulden verkaufen

würde. Man kann in diesem Fall wohl sagen: Das wird nie passieren.

Die Fed hat das auch verdeutlicht: Die Bonds sollen "die Kurve

herunterrollen". Die Restlaufzeit der Papiere nimmt damit mit jedem

Jahr, das sie im Bestand der Fed sind, bis hin zur Rückzahlung dieser

Papiere ab.

Die Fed spricht ja auch nur von einer Änderung der

Reinvestitionspolitik und damit von der Wiederanlage von gezahlten

Zinsen und der Wiederanlage ihr zufließender Rückzahlungen von

Nominalwerten. Um die Marktreaktion auf eine Änderung bei diesen

beiden Kapitalströmen zu testen, wird die Fed vielleicht in zwei

Schritten vorgehen. Zunächst wird sie wahrscheinlich die gezahlten

Zinsen nicht wieder in längere Anleihen investieren. Im zweiten

Schritt wird sie vermutlich erste Nominale nicht mehr vollständig

reinvestieren und hier ebenfalls schrittweise Reduktionen des

reinvestierten Betrages vornehmen, um immer marktschonend zu bleiben.

Aber bis das alles so weit ist, kann noch sehr viel passieren. Und

nach den schwachen März-Arbeitsmarktdaten wurde der Beginn dieses

Prozesses noch ein wenig weiter in die Zukunft verschoben.

