OTS: Börsen-Zeitung / Börsen-Zeitung: Volatilität als Risiko, Marktkommentar ...

Börsen-Zeitung: Volatilität als Risiko, Marktkommentar von Dietegen

Müller

Frankfurt (ots) - Nicht zum ersten Mal sorgt die rekordverdächtig

niedrige Volatilität an den Aktienmärkten für Aufsehen. Der VStoxx

Index, der die am Markt für den Euro Stoxx 50 erwartete

Schwankungsbreite auf Sicht von 30 Tagen abbildet, ist am Mittwoch

unter 10,8 Punkte und damit auf den bisher niedrigsten Stand

gesunken. Ein Wert von 20, so die Faustregel, prognostiziert eine

mittlere tägliche Schwankungsbreite von 1 Prozent - bei 10 wären es

nur 0,5 Prozent. In den USA ist das Bild ähnlich, wenngleich dort das

Tief früher im Jahr erreicht wurde. Im langfristigen Mittel beträgt

die Volatilität etwa um 20 Punkte, in Krisenphasen auch bis 90

Punkte.

Was sagt nun die sehr niedrige Volatilität in Bezug auf die

Risiken im Markt aus? Gemeinhin wird sie als Sorglosigkeit

interpretiert. Da sie dauerhaft niedrig zu sein scheint, ist eine

Frage, ob das Verhalten sorgloser Anleger früher oder später

unweigerlich in einen Crash münden muss. Der eben verstrichene

Jahrestag des "Black Monday" 1987 lässt grüßen.

Nun wäre es eine sehr buchhalterisch geprägte Sichtweise, die

erwartete Schwankungsbreite eines Wertpapiers als aussagekräftigen

Indikator zu verstehen, was die Risiken ebensolchen Wertpapiers

betrifft. Dass dessen Preis stark schwanken kann, sagt nichts aus

über seinen fundamentalen Wert und die innewohnenden Risiken. Es

handelt sich nur um eine Eigenschaft. Diese Erkenntnis ist wichtig,

denn erfahrene Investoren halten Volatilitätskennziffern zu Recht für

ungeeignet, Hinweise auf die innewohnenden Risiken von Anlagen zu

geben.

Ohne dies in direkten Zusammenhang stellen zu wollen, ist auch der

Zusammenhang zwischen Volatilität und Rendite nicht eindeutig. In der

Praxis zeigt sich, dass Aktien, die eine niedrige Volatilität

aufweisen, über lange Zeiträume eine überdurchschnittliche

Renditeentwicklung zeigen. Die aus dem Kapitalmarktmodell abgeleitete

Aussage, niedrigere Volatilität werde mit niedrigeren Renditen

belohnt und höhere Volatilität mit höheren Renditen, ist so gesehen

nicht haltbar.

Es wäre aber fahrlässig, Volatilität zu ignorieren, nur weil sie

wenig Brauchbares zur Risikoerkennung liefert. Eine Studie der ETH

Zürich um den französischen Physiker Didier Sornette sagt, es gebe

keinen systematischen Beweis, dass eine steigende Volatilität als

Frühwarnsignal für eine Blase genutzt werden könne. Doch hätten bei

40 untersuchten Finanzmarktblasen in rund zwei Drittel der Fälle

Kurseinbrüche nach einer Phase geringer Volatilität stattgefunden.

Angesichts der geringen Stichprobe lässt sich aber nicht sicher

ausschließen, dass es sich hier um einen Zufallsbefund handelt - oder

um eine Trivialität: Bricht ein Markt ein, steigt die Volatilität,

also wird sie vorher geringer gewesen sein.

Ein weiterer Grund, sich mit Volatilität auseinanderzusetzen,

liegt in der Entwicklung zu einer eigenen Assetklasse.

Volatilitätsprodukte haben in den vergangenen Jahren einen Boom

erfahren. So gibt es nicht nur Volatilitätsindizes, sondern auch

etliche Derivate (Futures und Optionen) sowie Exchange Traded

Products (ETP), mit denen sich Spielarten von Volatilität kaufen und

verkaufen lassen. Während der Kauf von Volatilität ein enormes

Verlustgeschäft war, hat sich der Verkauf - etwa über den Inverse VIX

bisher gelohnt.

Doch das Risiko besteht, dass hier zu viele Investoren auf die

falsche Seite setzen. Laut Christopher Cole vom US-Hedgefonds Artemis

Capital sind derzeit rund 1,5 Bill. Dollar an Anlagegeldern so

investiert, dass sie von einer dauerhaft niedrigen Volatilität

ausgehen. Rund 60 Mrd. Dollar seien direkt in Produkte investiert,

die auf fallende Volatilität setzen. Viele Produkte verknüpfen dabei

Veränderungen in der Volatilität mit Aktienkäufen oder -Verkäufen, um

damit eine Zusatzrendite einfahren zu können.

Einige Marktbeobachter befürchten hier Risiken, sollte die

Volatilität plötzlich anspringen. Dies würde Investoren, die auf

fallende Volatilität gesetzt haben, unter Druck setzen und zu

Aktienverkäufen führen, welche die Volatilität weiter erhöhten. Im

ungünstigsten Fall könnte sich daraus ein selbstverstärkendes,

womöglich systemisches Problem entwickeln.

Ein Warnzeichen könnten die in den vergangenen Monaten teilweise

extremen Sprünge in der Volatilität sein. So stieg der Vix im Mai an

einem Tag um 46,4 Prozent (der S&P 500 fiel um 1,8 Prozent). Der Spuk

war rasch wieder vorbei. Bisher ist es dabei zu keinen

selbstverstärkenden Bewegungen gekommen. Das muss nicht so bleiben.

Dadurch, dass Volatilität eine Assetklasse geworden ist, kann sie

selbst zum Risiko werden.

OTS: Börsen-Zeitung

newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30377

newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30377.rss2

Pressekontakt:

Börsen-Zeitung

Redaktion

Telefon: 069--2732-0

www.boersen-zeitung.de