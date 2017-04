OTS: Europace AG / EUROPACE Hauspreis-Index (EPX): Immobilienpreise gehen in ...

GO

DAX fester -- Zalando enttäuscht mit vorläufigen Zahlen -- Elon Musk greift IG Metall an -- IBM-Aktie nach Zahlen unter Druck -- Yahoo schlägt Erwartungen

Daimler könnte sich am VfB Stuttgart beteiligen. Manz beginnt mit rettendem Großauftrag. Axel Springer beteiligt sich an Uber. Eurozone: Inflationsrate fällt wie erwartet deutlich. Daimler sucht in China nach weiteren Partnern. Deutsche Bank senkt ProSiebenSat.1 auf Hold - Aktie gibt nach. Heineken verkauft mehr Bier zum Jahresstart.