OTS: Europäisches Parlament / Brexit: Keine "ausreichenden Fortschritte" bei ...

Brexit: Keine "ausreichenden Fortschritte" bei Scheidungsfragen

Berlin/Brüssel (ots) - Die Ergebnisse der ersten vier

Verhandlungsrunden zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich

waren bezüglich der Hauptziele der EU nicht ausreichend, so der

Entschließungsentwurf des Parlaments.

Der Europäische Rat sollte feststellen, dass keine "ausreichenden

Fortschritte" in Bezug auf die drei Hauptziele der EU - Wahrung der

Rechte der Bürger der EU und des Vereinigten Königreichs, Klärung der

finanziellen Verpflichtungen des Vereinigten Königreichs und Lösung

der Grenzfrage zwischen der Republik Irland und Nordirland - erzielt

wurden, es sei denn, die fünfte Gesprächsrunde bringt hier einen

Durchbruch. So steht es in einem Entschließungsentwurf, der am

Donnerstag von der Konferenz der Präsidenten des Europäischen

Parlaments (Präsident des Europäischen Parlaments und

Fraktionsvorsitzende) gebilligt wurde.

Der von der Lenkungsgruppe zum Brexit des Parlaments

ausgearbeitete Entschließungsantrag wird am kommenden Dienstag im

Plenum erörtert und zur Abstimmung gestellt.

Der Präsident des Europäischen Parlaments Antonio Tajani erklärte:

"Wir begrüßen den konstruktiven Ansatz von Premierministerin May in

ihrer jüngsten Rede in Florenz. Der Schutz der Bürgerrechte hat für

das Europäische Parlament absolute Priorität. Das Austrittsabkommen

sollte den Bürgerinnen und Bürgern weiterhin in vollem Umfang die

Rechte gewähren, die in den einschlägigen EU-Rechtsvorschriften

definiert sind. Zusätzliche Garantien für die Einhaltung des

EU-Rechts bis zum Austritt des Vereinigten Königreichs sind ebenfalls

von entscheidender Bedeutung, um einen raschen Abschluss der ersten

Verhandlungsphase zu gewährleisten."

Der Koordinator des Parlaments für den Brexit, Guy Verhofstadt,

fügte hinzu: "Premierministerin May hat am 22. September in ihrer

Rede in Florenz die Tür für ein Weiterkommen bei den Verhandlungen

geöffnet, beispielsweise hinsichtlich der Rolle des Europäischen

Gerichtshofs. Wir möchten jedoch, dass die britische Regierung noch

mehr Klarheit schafft. Wir warten immer noch auf Antworten zu

wichtigen Fragen, zum Beispiel wie man Nordirland in der Zollunion

halten kann oder wie man eine Sonderregelung findet, um zu vermeiden,

dass wieder eine 'harte' Grenze entsteht. Was die Rechte der Bürger

und die finanzielle Abwicklung anbelangt, so erwarten wir konkrete

Antworten auf die Vorschläge des EU-Verhandlungsteams."

Hintergrundinformationen

Die Abgeordneten werden am Dienstag mit EU-Kommissionspräsident

Jean-Claude Juncker und dem Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier

über den Entschließungsantrag debattieren. In der Entschließung wird

der Standpunkt des Parlaments zum EU-Gipfel am 20. Oktober in Brüssel

festgelegt. Dort werden die Staats- und Regierungschefs der 27

Mitgliedstaaten die Fortschritte bei den Brexit-Verhandlungen

bewerten.

Ein Austrittsabkommen am Ende der Verhandlungen zwischen dem

Vereinigten Königreich und der EU muss die Zustimmung des

Europäischen Parlaments erhalten.

