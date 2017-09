OTS: GP Bullhound GmbH / Europas Tech-Titanen: GP Bullhound stellt Report zu ...

Europas Tech-Titanen: GP Bullhound stellt Report zu den nächsten

Berlin (ots) - Im Report "Titans of Tech: Europe's Flagship

Companies" liefert die Technologie-Investmentbank GP Bullhound eine

detaillierte Analyse über die Stärken, das Wachstum und die

Zukunftsperspektiven der europäischen Digitalwirtschaft. In Europa

sind derzeit 57 Technologie-Unternehmen mit einer Bewertung von 1

Milliarde US-Dollar oder mehr ansässig - darunter drei Unternehmen

mit einer Bewertung von über 10 Milliarden US-Dollar: Supercell,

Zalando und Spotify. Das Wachstum und die Stärke Europas führender

Technologie-Unternehmen demonstrieren das Potenzial des Ökosystems,

das erste mit 50 Milliarden US-Dollar bewertete Unternehmen zu

entwickeln.

In dem Bericht werden detailliert eine Reihe von

Leistungsindikatoren und Verschiebungen der Marktbedingungen

untersucht, die darauf schließen lassen, dass das europäische

Ökosystem schon bald den ersten "Titan" hervorbringen wird. GP

Bullhound definiert Titanen als Technologie-Unternehmen, die

- in ihrer Branche konsequent die Konkurrenz übertreffen,

- durch solides Umsatzwachstum und schnelle Kundenakquisition

skalieren,

- eine Strategie verfolgen, die ihnen Marktdominanz in ihrem

Sektor sichert,

- eine Bewertung von über 50 Milliarden US-Dollar im öffentlichen

oder privaten Markt erreichen.

GP Bullhound identifiziert sechs Titanen, die seit 2000 gegründet

wurden: Facebook, Uber und Tesla in den USA sowie Baidu, Ant

Financial und Didi Chuxing in China. Der "Titans of Tech"-Report

zeigt den Aufstieg und die Widerstandsfähigkeit der europäischen

Milliarden-Dollar-Unternehmen und geht davon aus, dass einige davon

auch bald zu Titanen heranwachsen werden.

Der Report verdeutlicht, dass das florierende europäische

Technologie-Ökosystem erhebliche Fortschritte hinsichtlich der

Entwicklung von Unternehmen zu Titanen macht. Insbesondere die großen

Aushängeschilder der europäischen Technologie-Szene ziehen

mittlerweile mehr Wachstumskapital als in der Vergangenheit an,

skalieren umsatzseitig und werden nachhaltig profitabel.

Im ersten Halbjahr dieses Jahres erhielten bereits fünf

Unternehmen eine Finanzierungsrunde von über 350 Millionen US-Dollar

Investitionssumme. Im Vergleich dazu: Im Jahr 2013 gab es nicht eine

einzige Finanzierungsrunde in dieser Höhe. Mit zwölf neuen

Milliarden-Dollar-Unternehmen allein im Jahr 2017 garantiert die

starke Finanzierungslandschaft in Europa eine solide Pipeline von

skalierenden Unternehmen.

Manish Madhvani, Managing Partner bei GP Bullhound, kommentiert:

"Vor allem ihre eigene Ambition treibt erfolgreiche Unternehmer an.

Sie prägt eine Handvoll Pioniere, die nicht nur fundamentalen

Problemen in ihren jeweiligen Branchen entgegentreten, sondern durch

ihre Innovationen die Wirtschaft und Gesellschaft nachhaltig

verändern. Während in jüngster Zeit weltweit große Fortschritte

gemacht wurden, konnten die europäischen Tech-Leader bisher im

Durchschnitt nur ein Fünftel des Kapitals von Titanen wie

beispielsweise Facebook, Tesla und Baidu einsammeln. Dieser Report

zeigt, dass Europas führende Unternehmer nunmehr die Visionen, den

Ehrgeiz und die Möglichkeiten haben, um ebenfalls gigantische

Unternehmen zu bauen."

Anhand einer Stichprobe europäischer Milliarden-Unternehmen wird

deutlich, dass sich die Jahresumsätze pro Firma zwischen 2013 und

2015 von 163 Millionen US-Dollar auf 454 Millionen US-Dollar fast

verdreifacht haben. Über 60 Prozent der europäischen

Milliarden-Unternehmen erwirtschaften heute einen Umsatz von über 150

Millionen US-Dollar und 26 Prozent dieser Unternehmen generieren

einen Jahresumsatz von über 1 Milliarde US-Dollar.

Ein weiteres Indiz für tendenziell nachhaltiges Wachstum - statt

hoher Cash-Burn-Raten in der europäischen Technologie-Landschaft -

ist laut GP Bullhound, dass 72 Prozent (letzte Studie vor einem Jahr:

60 Prozent) der Milliarden-Dollar-Unternehmen nun profitabel

arbeiten. Dieses nachhaltige Wachstum hat dazu geführt, dass die

europaweit einflussreichsten Technologie-Unternehmen einen Anstieg

der kumulativen Bewertung von 130 Milliarden US-Dollar im Jahr 2016

auf 169 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr verzeichnen konnten.

Großbritannien, Deutschland und Schweden sind mit 36 Unternehmen,

die mit 1 Milliarde US-Dollar oder mehr bewertet werden, Europas

führende Tech-Hubs. Mittlerweile sind Milliarden-Dollar-Unternehmen

in insgesamt zehn weiteren Ländern ansässig, von denen wiederum zwei

Länder mindestens zwei Unternehmen dieser Größenordnung aufweisen

können.

Insbesondere Deutschland zeigt in den letzten Jahren ein starkes

Wachstum. Neben dem 10-Milliarden-Unternehmen Zalando sind in

Deutschland seit 2014 sechs weitere Milliarden-Dollar-Unternehmen

hinzugekommen. Dazu gehören Xing, Auto1, HelloFresh, Delivery Hero,

Trivago und Rocket Internet. Schweden teilt sich mit Deutschland den

zweiten Platz und hat sieben Unternehmen mit einer

Milliarden-Dollar-Bewertung. Israel folgt mit fünf Unternehmen,

Frankreich und Russland folgen dahinter mit je drei.

Im Rahmen der Studie hat GP Bullhound auch sein enges Netzwerk der

einflussreichsten Investoren Europas befragt, welche zehn Unternehmen

in den nächsten zwei Jahren am wahrscheinlichsten eine Bewertung über

eine Milliarde US-Dollar erreichen würden. Die Auswahl der fünf

führenden Unternehmen sind:

- Darktrace

- The Hut Group*

- GoEuro

- Elastic

- Sigfox

(*) The Hut Group erreichte eine Bewertung von 2,5 Milliarden

Britische Pfund nach dem Stichtag für die Umfrage und hat die

Bewertung in der Zeit zwischen Umfrage und Veröffentlichung des

Reports somit schon erreicht.

Gemeinsam mit einer Analyse der

Milliarden-Dollar-Technologie-Unternehmen beinhaltet der Report

Interviews mit Ikka Paananen, Co-Founder und CEO von Supercell, Jitse

Groen, CEO von Takeaway.com, sowie von Tomer Bar-Zeev, CEO und

Co-Founder von IronSource.

Die Studie von GP Bullhound bezieht sich auf

Technologie-Unternehmen mit Sitz in Europa, die im Jahr 2000 oder

später gegründet wurden und eine Equity-Bewertung von über 1

Milliarde US-Dollar in den öffentlichen oder privaten Märkten haben.

Diese Marktstudie wird mittlerweile im vierten Jahr in Folge von der

Technologie-Investmentbank veröffentlicht.

