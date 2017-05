OTS: Heidelberger Druckmaschinen AG / Heidelberg erreicht Jahresziele - ...

Heidelberg erreicht Jahresziele - deutlicher Nachsteuergewinn nach

bestem Quartal seit 2008

Heidelberg (ots) -

-Jahresumsatz leicht im Plus - Q4 mit 845 Mio. EUR auf

Rekordniveau -EBITDA mit 179 Mio. EUR trotz drupa-Kosten auf

Vorjahresniveau -Jahresüberschuss bei 36 Mio. EUR - Gewinn von 46

Mio. EUR im Schlussquartal -Free Cashflow um fast 60 Mio. EUR auf 24

Mio. EUR verbessert -Strategische Weiterentwicklung "Heidelberg goes

digital!" auf Kurs - Unternehmensstruktur bereits zum 1. April 2017

angepasst

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) konnte im

Schlussquartal des Ge-schäftsjahres 2016/2017 (1. Januar 2017 bis 31.

März 2017) bei Umsatz und Ergebnis den besten Wert seit 2008

erzielen. Mit einer erneuten Verbesserung des Nachsteuergewinns auf

36 Mio. EUR (Vorjahr: 28 Mio. EUR) - basierend auf vorläufigen Zahlen

- ist dem Konzern im Gesamtjahr die avisierte nachhaltige Rückkehr

in die Gewinnzone gelungen. Auch der um fast 60 Mio. EUR auf +24 Mio.

EUR verbesserte Free Cashflow unterstreicht den Erfolg der bereits

eingeleiteten strategischen Ausrichtung hin zu einem digitalen

Unternehmen.

"Heidelberg hat 2016/2017 dank eines sehr guten Schlussquartals

die Jahresziele er-reicht. Der Nachsteuergewinn wurde erneut

verbessert, und wir haben eine solide Grundlage für die weitere

Entwicklung des Unternehmens geschaffen", sagte Rainer Hundsdörfer,

Vorstandsvorsitzender des Unternehmens. "Jetzt müssen wir die

strategischen Weichen hin zu einem auf die Kundenbedürfnisse

fokussierten digitalen Unternehmen stellen. Dann gelingt uns

zukünftig auch das erwartete Umsatzwachstum und eine weitere

substanzielle Steigerung der Profitabilität."

Der Umsatz stieg nach 12 Monaten leicht auf 2,524 Mrd. EUR

(Vorjahr: 2,512 Mrd. EUR). Im Jahresschlussquartal allein konnte der

Umsatz um knapp 20 Prozent auf 845 Mio. EUR (Vorjahr: 710 Mio. EUR)

gesteigert werden. Das ursprünglich im Gesamtjahr geplante

deutlichere Umsatzwachstum wurde nicht realisiert, da sich geplante

Akquisitionen ins neue Berichtsjahr verschieben werden. Der

Auftragseingang lag im Berichtszeitraum mit 2,593 Mrd. EUR entgegen

dem Branchentrend deutlich über dem Vorjahreswert (2,492 Mrd. EUR).

Das EBITDA ohne Sondereinflüsse betrug im Berichtsraum 179 Mio. EUR

(Vorjahr: 189 Mio. EUR, inkl. einem Einmalertrag von 19 Mio. EUR aus

der PSG-Übernahme), obwohl 2016/2017 Kosten für die Branchenmesse

drupa von 10 Mio. EUR angefallen sind. Damit wurde eine EBITDA-Marge

von 7,1 Prozent (Vorjahr ohne PSG: 6,8 Prozent) erzielt. Im vierten

Quartal lag der operative Gewinn (EBITDA vor Sondereinflüssen) dabei

mit 85 Mio. EUR um über 20 Prozent oberhalb des vergleichbaren

Vorjahreswertes. Die Sondereinflüsse lagen im Berichtszeitraum bei

rund -18 Mio. EUR (Vorjahr: -21 Mio. EUR). Das Finanzergebnis

verbesserte sich aufgrund geringerer Zinskosten erneut deutlich auf

-56 Mio. EUR (Vorjahr: -65 Mio. EUR). Dies führte zu einem Ergebnis

nach Steuern von 36 Mio. EUR (Vorjahr: 28 Mio. EUR), im

Schlussquartal kletterte der Nachsteuergewinn dabei von 35 Mio. EUR

auf 46 Mio. EUR.

Der Free Cashflow erreichte zum Geschäftsjahresende mit +24 Mio.

EUR (Vorjahr: -32 Mio. EUR) einen deutlich positiven Wert. Damit

wurde durch operative Verbesserun-gen und effizientes

Cashflow-Management eine Verbesserung von 56 Mio. EUR gegenüber dem

Vorjahr erreicht. Die Nettofinanzverschuldung sank im Berichtsquartal

auf 252 Mio. EUR (31. März 2016: 281 Mio. EUR) und der Leverage lag

mit 1,4 weiterhin deutlich unter dem Zielwert von 2.

"Wir haben den Free Cashflow deutlich gesteigert und unsere

Bilanzqualität im Berichtsjahr 2016/2017 weiter verbessert. Damit ist

eine sehr gute Basis gelegt, um aus eigener Kraft den Konzernumbau in

die digitale Welt zu finanzieren und verstärkt interessante

Übernahmeziele anzugehen. Hier werden wir in Kürze entsprechende

Erfolge vermelden können", kommentierte Dirk Kaliebe, Finanzvorstand

von Heidelberg, die Entwicklung.

Strategischer Fokus: Heidelberg goes digital!

Heidelberg hat damit eine gute Grundlage für die im Zuge der

Veröffentlichungen zum ersten Quartal Anfang Februar 2017

bekanntgegebene strategische Weiterentwicklung hin zu einem digitalen

Unternehmen gelegt. Gemäß dem Motto: "Heidelberg goes digi-tal!"

wurde die Konzernstruktur für die digitale Zukunft des Unternehmens

bereits zum 1. April 2017 angepasst. Hierfür wurden die Segmente

Heidelberg Digital Technology (HDT) und Heidelberg Digital Business &

Services (HDB) etabliert. Bei HDT sind das Sheetfed-Offset-Geschäft,

der Etikettendruck und die Druckweiterverarbeitung zusammengefasst;

hier werden die passenden Technologien und Produkte auch für neue

Geschäftsmodelle entwickelt, produziert und vermarktet. Bei HDB

steuert Heidelberg seine Geschäfte mit Services und

Verbrauchsmaterialien, Gebrauchtmaschinen sowie die digitalen

Drucktechniken und Lösungen entlang der Wertschöpfungskette. Das

dritte Segment Heidelberg Financial Services (HDF) wird unverändert

weitergeführt. Im neuen Geschäftsjahr werden hierfür zahlreiche

Maßnahmen eingeleitet und zum Teil bereits umgesetzt.

Hierdurch sollen in zunehmendem Umfang substanzielle

Wachstumspotenziale über ein für die spezifischen Kundenbedürfnisse

entwickeltes übergreifendes Gesamtangebot entlang der

Wertschöpfungskette von der Maschine über die Verbrauchsmaterialien

bis zum Service generiert werden. Gleichzeitig sollen

Effizienzgewinne zu weiteren Verbesserungen bei der Profitabilität

von Heidelberg führen.

Nächster wichtiger Termin:

Über Details zur zukünftigen Unternehmensstrategie und den daraus

abgeleiteten Ausblick wird Heidelberg auf der Bilanzpressekonferenz

zum Geschäftsjahr 2016/2017 am 8. Juni 2016 in der Konzernzentrale in

Wiesloch berichten.

Bildmaterial sowie weitere Informationen über das Unternehmen

stehen im Presseportal der Heidelberger Druckmaschinen AG unter

www.heidelberg.com zur Verfügung.

Wichtiger Hinweis:

Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen,

welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der

Heidel-berger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn

die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und

Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche

Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen

Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich

abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung

der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze

sowie Veränderungen innerhalb der grafischen Industrie gehören. Die

Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft übernimmt keine

Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung

und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser

Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen

werden.

OTS: Heidelberger Druckmaschinen AG

newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6678

newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6678.rss2

ISIN: DE0007314007

Pressekontakt:

Für weitere Informationen:

Heidelberger Druckmaschinen AG

Corporate Public Relations

Thomas Fichtl

Telefon: +49 6222 82- 67123

Telefax: +49 6222 82- 67129

E-Mail: Thomas.Fichtl@heidelberg.com

Investor Relations

Robin Karpp

Tel: +49 (0)6222 82-67120

Fax: +49 (0)6222 82-99 67120

E-Mail: robin.karpp@heidelberg.com