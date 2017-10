OTS: Jones Lang LaSalle SE (JLL) / Gewerblicher Transaktionsmarkt für ...

Gewerblicher Transaktionsmarkt für Wohnimmobilien bleibt eine Bank

Frankfurt (ots) - In den ersten neun Monaten 2017 bleibt der

gewerbliche Wohninvestmentmarkt eine Bank. Mit 4,8 Mrd. Euro sind

nach Informationen von JLL im dritten Quartal fast 45 % des gesamten

Dreivierteljahresvolumens erzielt worden. Insgesamt summiert sich das

Transaktionsvolumen für Wohnimmobilien und -portfolios von Januar bis

Ende September auf 10,9 Mrd. Euro (bei 95.400 Wohneinheiten). Im

Einjahresvergleich bilanziert für 2017 damit ein Plus von 40 %. Auf

dem gleichen Transaktionsniveau bewegt sich der Fünfjahresschnitt.

Beim Blick auf einen längerfristigen Zeitraum von 10 Jahren

relativiert sich das Ausnahmeergebnis von 2015. Ein Plus von 30%

schlägt dann für das aktuelle Dreivierteljahr zu Buche. Ein

Jahresergebnis von um die 16 -17 Mrd. Euro bis zum Jahresende

erreicht sein.

Kleinere Portfolios und Projektentwicklungen sind Treiber des

Marktgeschehens. Bis dato wurden lediglich drei Portfolios mit mehr

als 2.500 Wohnungen gehandelt. Noch 2015 konnten über 20 Portfolios

in dieser Größenklasse gezählt werden, bereits 2016 waren es mit

sechs schon deutlich weniger.

Die durchschnittliche Transaktionsgröße gegenüber dem Vorjahr hat

zwar von 249 Wohneinheiten um 30 % auf 320 Wohneinheiten zugelegt. Im

Vergleich mit dem Schnitt der letzten fünf Jahre wurden in 2017 bis

dato um 40 % kleinere Portfolios gehandelt.

Eine weitere Trendverstärkung ist der Erwerb von

Projektentwicklungen und damit verbundenen Forward-Deals. Während

bisher vor allem deutsche Spezialfonds mit Kapital von langfristig

orientierten Anlegern aus dem Bereich der Versorgungs- und

Pensionskassen als Käufer von Projektentwicklungen auftraten, sind

aktuell auch kommunale Wohnungsgesellschaften als Käufer aktiv

geworden. Die kommunalen Wohnungsgesellschaften versuchen damit,

ihren politischen Auftrag zu erfüllen, nämlich bezahlbaren Wohnraum

zur Verfügung zu stellen. Dieses Ziel kann durch eigene Entwicklungen

oder Bestandsankäufe mangels Kapazitäten und Angebot nicht mehr

erreicht werden. Das führt dazu, dass nun auf den Erwerb von

Projektentwicklungen zurückgegriffen wird. Unterstützend wirken hier

auch die kommunalen Modelle zur Baulandentwicklung, bei denen Teile

von Neubauentwicklungen als mietpreisgedämpfte Wohnungen angeboten

werden müssen. Die kommunalen Wohnungsgesellschaften treten dann als

Käufer auf.

Last but not least zeichnen sich als weitere Trends das zunehmende

Interesse an gemischt genutzten Quartieren und die Risikoverteilung

auf mehrere Nutzungsklassen ab. Dazu zählen auch die Entwicklungen

von Wohnhochhäusern mit Hotel-, Einzelhandels- und Büroeinheiten.

Berlins Stärke auch als Wohnungsmarkt hat noch einmal zugenommen:

am Ende des dritten Quartals sind bereits 95 % des

Vorjahresergebnisses erreicht. Mit 2,7 Mrd. Euro entfällt ein

Viertel des gesamten Transaktionsvolumens im gewerblichen Wohnsegment

auf die Hauptstadt. Bereits überschritten wurde das letztjährige

Transaktionsvolumen im zweitplatzierten Düsseldorf mit 630 Mio. Euro

(2016: 380 Mio. Euro). Im drittplatzierten Markt Hamburg wurden bis

dato 560 Mio. Euro investiert.

Größter Vermögensaufbau bei AGs und Wohn-REITS

Nach einer kurzen Orientierungsphase im Nachgang der Übernahmen

von anderen Wohnungsgesellschaften sind die großen

Aktiengesellschaften und Wohn-REITs wieder die Käuferklasse mit dem

größten Vermögensaufbau. Fast 2,7 Mrd. Euro investierten sie netto in

deutsche Wohnimmobilien und damit bereits jetzt über 60 % mehr als

2016. Mit Abstand folgen deutsche Spezialfonds, die maßgeblich durch

den Erwerb von Projektentwicklungen Wohnimmobilienvermögen von 1,6

Mrd. Euro aufgebaut haben. Ebenfalls auf der Käuferseite ist die

öffentliche Hand mit einem Vermögensaufbau von 480 Mio. Euro.

Professionelle Asset- und Fondsmanager hingegen verkaufen

mehrheitlich. Sie tätigten netto Desinvestments von etwa 500 Mio.

Euro.

Viele offene Fragen nach der Bundestagswahl

Mit 2,7 Mrd. Euro entfiel auf ausländische Investoren ein Viertel

der direkten Wohn-Immobilieninvestments. Der Anteil liegt damit auf

dem Niveau des Vorjahres. Das Gros internationalen Kapitals kommt von

Anlegern aus Israel (1,4 Mrd. Euro). Frankreich (390 Mio. Euro) und

Großbritannien (190 Mio. Euro) folgen mit deutlichem Abstand. Das

Interesse internationaler Anleger, in Deutschlands Wohnimmobilien zu

investieren, ist ohne Frage nach wie vor hoch. Limitierend wirkt

allerdings genauso sicher die nach der Bundestagswahl unklare

Richtung, in die eine Regierungskoalition im Blick auf die Zukunft

der Immobilienbranche marschieren wird. Stichworte in diesem

Zusammenhang sind die unterschiedlichen Positionen der Parteien zur

Mietpreisbremse, die uneinheitlichen Regelungen bei der Genehmigung

von Neubauprojekten und der Neubauförderung, sowie Fragen des

sozialen Wohnungsbaus. Eine Erschwernis ganz anderer Art für eine

internationale Investorenklientel hinsichtlich eines Markteintritts

ist die sehr gute Vernetzung deutscher institutioneller Investoren

bei Projektentwicklern und Verkäufern.

