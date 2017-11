OTS: Ringier Axel Springer Media AG / Komplett digital - Neue ...

Komplett digital - Neue Portfoliozusammensetzung für Ringier Axel

Springer in der Slowakei

Zürich und Bratislava (ots) -

- Investition: Ringier Axel Springer Media AG wird Autobazar.eu,

das führende Autorubrikenportal in der Slowakei, TopReality.sk,

ein führendes slowakisches Immobilienportal, sowie die Domain

und den Markennamen von Aktualne.sk erwerben.

- Entwicklung: Die neu akquirierte Domain Aktualne.sk wird auf das

von Ringier Axel Springer in der Slowakei betriebene

Nachrichtenportal Aktuality.sk umgeleitet. Zudem wird das

digitale Redaktionsteam von Aktuality.sk aufgestockt, um den

besten Online-Newsservice im slowakischen Markt anzubieten.

- Desinvestition: Ringier Axel Springer Media verfolgt die

Strategie, ein führendes, zukunftsorientiertes Unternehmen in

der Slowakei aufzubauen, stringent weiter. Der Schwerpunkt liegt

darauf, das Portfolio um strategisch passende Rubrikenportale

sowie exzellente journalistische Digitalangebote zu erweitern.

Um diese Ziele zu erreichen, wird die Ringier Axel Springer

Media AG ihr Portfolio an gedruckten Zeitungen und Zeitschriften

in der Slowakei veräußern.

Die Ringier Axel Springer Media AG wird über United Classifieds

s.r.o. - die Holding des Unternehmens für Rubrikenportale in der

Slowakei - Autobazar.eu, das in der Slowakei führende

Autorubrikenportal, sowie TopReality.sk, ein führendes slowakisches

Immobilienportal, von den Gründern Michal Obeda und Marek Grajcarik

erwerben.

Autobazar.eu ist mit täglich 93.000 Besuchern das größte

Autorubrikenportal in der Slowakei. TopReality.sk. ist eines der am

häufigsten besuchten Immobilienportale mit 35.000 Nutzern pro Tag und

aktuell mehr als 250.000 gelisteten Angeboten. Das Portfolio von

United Classified umfasst das generalistische Rubrikenportal

Bazar.sk, die Immobilienportale Nehnutelnosti.sk, Reality.sk,

Novostavby.sk, Byty.sk, Chaty.sk und Viareal.sk sowie die

Autorubrikenportale Autobazar.sk, Autovia.sk, Noveauta.sk, Autozor.sk

und ABmanager.sk. Die beiden neuen Gesellschaften Topreality.sk

s.r.o. und Autobazar.eu s.r.o. werden das Portfolio von Ringier Axel

Springer in der Slowakei weiter stärken. Die Akquisition soll

voraussichtlich im vierten Quartal 2017 abgeschlossen sein.

Zur Stärkung der Position als führender digitaler Verlag in der

Slowakei wird die Ringier Axel Springer Media AG darüber hinaus die

Domain und den Markennamen Aktualne.sk von der News and Media Holding

a.s. erwerben. Die Domain wird auf das Nachrichtenportal

Aktuality.sk, das bereits zum Online-Portfolio von Ringier Axel

Springer in der Slowakei gehört, umgeleitet. Der Abschluss dieser

Akquisition wird für Mitte 2018 erwartet. Um den besten

Online-Newsservice im slowakischen Markt anbieten zu können, wird

zudem das digitale Redaktionsteam von Aktuality.sk aufgestockt.

Neben dem Kauf der Onlineportale hat die Ringier Axel Springer

Media AG am 6. November 2017 eine Vereinbarung zum Verkauf ihres

führenden Portfolios an gedruckten Zeitungen in der Slowakei an FPD

Media s.r.o. sowie zum Verkauf ihres Portfolios an gedruckten

Zeitschriften an die News and Media Holding a.s. geschlossen. Im

Zusammenhang mit diesen Transaktionen ist weder ein Abbau von

Arbeitsplätzen noch die Schließung von Redaktionen geplant.

Der Vertrag über den Verkauf des Zeitungsportfolios umfasst die

führende Tageszeitung Novy Cas und die Wochenzeitung Novy Cas Nedea

sowie die entsprechenden Online-Angebote. Der Verkauf des

Zeitschriftenportfolios beinhaltet die wöchentlich erscheinenden

Magazine Novy Cas pre Zeny, Zivot sowie die monatlich erscheinenden

Magazine Novy Cas Krízovky, Novy Cas Byvanie, EVA, Madam EVA, GEO und

AUTO BILD mit den dazugehörigen Online-Angeboten. Die Veräußerung des

Zeitungsportfolios unterliegt der Zustimmung der zuständigen

Behörden. Der Abschluss beider Transaktionen wird für Mitte 2018

erwartet.

«Wir verkaufen unser Zeitungs- und Zeitschriftenportfolio, um

unsere Position als führender digitaler Verlag in der Slowakei weiter

zu stärken. Autobazar.eu, TopReality.sk sowie die Domain Aktualne.sk

passen perfekt in unser Portfolio und unterstreichen die konsequente

Umsetzung unserer Strategie», sagt Milan Dubec, CEO von Ringier Axel

Springer Slovakia.

Zukünftig wird das digitale Medienportfolio von Ringier Axel

Springer in der Slowakei auf den folgenden drei Säulen basieren:

1) Digitale journalistische Angebote inklusive der

Nachrichtenplattform Aktuality.sk, die auf eine männliche

Zielgruppe ausgerichteten Sport- und Lifestyleportale Sport.sk

und Zive.sk, die auf Frauen ausgerichteten Portale Diva.sk,

Najmama.sk und Dobruchut.sk, das Portal Azet.sk sowie das

Nachrichtenportal für Millennials Noizz.sk.

2) Digitale Rubrikenportale: Dazu gehören das generalistische

Portal Bazar.sk, die Immobilienportale TopReality.sk,

Nehnutel'nosti.sk, Reality.sk, Novostavby.sk, Byty.sk, Chaty.sk

und Viareal.sk sowie die Autorubrikenportale Autobazar.eu,

Autobazar.sk, Autovia.sk, Noveauta.sk, Autozor.sk und

Abmanager.sk. United Classifieds s.r.o bündelt das gesamte

Rubrikengeschäft der Ringier Axel Springer Media AG in der

Slowakei.

3) Digitale Geschäftsmodelle wie etwa das Online-Community-Portal

Pokec und der Online-Lebensmittellieferdienst Bistro.sk.

«Diese umfassende Reorganisation unseres Portfolios in der

Slowakei unterstreicht unsere Entschlossenheit, der führende digitale

Verlag in Zentral- und Osteuropa zu werden. Unser neues Portfolio in

der Slowakei ist komplett digital und verschafft uns diversifiziert

Entwicklungsmöglichkeiten bei digitalen journalistischen Angeboten,

digitalen Rubrikenportalen und digitalen Geschäftsmodellen wie etwa

Pokec und Bistro.sk. Ich bin überzeugt, dass dies exzellente

Voraussetzungen für ein weiteres gesundes Wachstum unserer Geschäfte

in der Slowakei sind», so Mark Dekan, CEO Ringier Axel Springer Media

AG.

Über die Ringier Axel Springer Media AG

Ringier Axel Springer Media AG wurde 2010 von der Schweizer

Ringier AG und der deutschen Axel Springer SE gegründet. Das

Unternehmen führt in den Wachstumsmärkten Polen, Ungarn, Serbien, der

Slowakei, Estland, Lettland und Litauen ein breites Medienportfolio

an digitalen und gedruckten Produkten. Ringier Axel Springer Media AG

ist ein führendes multimedial integriertes Medienunternehmen in

Mittel- und Osteuropa. Das Joint Venture wird von Zürich aus geleitet

und beschäftigt insgesamt ca. 3100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

