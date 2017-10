OTS: Sky Deutschland / Angekommen in der Stadt der Sünde: Babylon Berlin ...

Angekommen in der Stadt der Sünde: Babylon Berlin feiert erfolgreiche

TV-Premiere auf Sky

Unterföhring (ots) -

- 346.000 Zuschauer sahen den Auftakt der neue Serie am ersten

Abend

- Die ersten Folgen verfolgten 270.000 Zuschauer an den TV-Geräten

sowie weitere 76.000 non-linear via Sky On Demand, Sky Go und

Sky Ticket

- Elke Walthelm, Executive Vice President Content: "Wir freuen

uns, dass sich schon zum Start der Serie so viele Sky Kunden von

der einmaligen Qualität und der faszinierenden Geschichte im

Berlin der 20ger Jahre haben begeistern lassen."

Unterföhring, 14. Oktober 2017: Freitagabend um 20:15 Uhr hatte

das Warten endlich ein Ende: Die mit Hochspannung erwartete Serie

Babylon Berlin feierte ihre Premiere auf Sky und begeisterte gleich

zum Start insgesamt 346.000 Zuschauer*. Die aufwendigste

Serienproduktion in der deutschen TV-Geschichte, kunstvoll und

mitreißend inszeniert von Tom Tykwer, Henk Handloegten und Achim von

Borries, fesselte dabei linear 270.000 Zuschauer an den TV-Geräten,

weitere 76.000 non-linear über Sky On Demand, Sky Go und Sky

Ticket.** Die Erstausstrahlung der Doppelfolge auf Sky 1 um 20:15 Uhr

erreichte 169.000 Zuschauer mit einem Marktanteile von starken 0,6

Prozent (Z3+), davon 130.000 in der werberelevanten Zielgruppe

(E14-59) mit einem Marktanteil von 0,9 Prozent.

Elke Walthelm, Executive Vice President Content bei Sky

Deutschland: "Babylon Berlin setzt einen völlig neuen Maßstab: Es ist

das erste Mal, dass sich ein deutsches TV-Serienprojekt auf Augenhöhe

mit internationalen Standards befindet. Wir freuen uns, dass sich

schon zum Start der Serie so viele Sky Kunden von der einmaligen

Qualität und der faszinierenden Geschichte im Berlin der

Zwanzigerjahre haben begeistern lassen."

Die insgesamt 16 Episoden der Gemeinschaftsproduktion von X Filme

Creative Pool, ARD Degeto, Sky und Beta Film sind immer freitags um

20:15 Uhr in Doppelfolge auf Sky 1 zu sehen. Neben der

Erstausstrahlung gibt es zahlreiche Wiederholungs-Termine im linearen

Programm, dazu kommt die Möglichkeit "Babylon Berlin" jederzeit

flexibel über Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket abzurufen. So ist

ein Einstieg in die Serie ab der ersten Episode jederzeit möglich.

Darüber hinaus gibt es über die Sky Streamingservices zusätzlich jede

Woche direkt im Anschluss an die lineare Ausstrahlung die jeweils

nächsten beiden Episoden in kompletter Länge vorab als Preview. Ab

dem 24. November gibt es alle 16 Episoden Babylon Berlin als Box Set

für das perfekte Bingewatch-Erlebnis. Damit haben Sky Kunden die

Möglichkeit, auch nach der TV-Premiere das Serienerlebnis jederzeit

in voller Länge zu genießen.

Quellen: Sky: AGF in collaboration with GfK; TV Scope, Ratings 3+;

Push: ClearView Panel, aggregation of ratings on household level;

Pull: Backend measurement, aggregation of ratings; Sky Go: Census

measurement, Omniture/Adobe, aggregation of ratings. *Kontaktsumme

über alle Startzeiten **Views, Census measurement, vorläufige Daten

