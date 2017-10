OTS: Sky Deutschland / Babylon Berlin weiterhin auf Rekordkurs: Mehr als zwei ...

Babylon Berlin weiterhin auf Rekordkurs: Mehr als zwei Millionen

Zuschauerkontakte nach 10 Tagen

Unterföhring (ots) -

- Insgesamt 2,22 Millionen Zuschauerkontakte seit Start der

Erfolgsserie am 13. Oktober

- 1,13 Millionen Zuschauerkontakte linear an den TV-Geräten,

weitere 1,09 Millionen Zuschauerkontakte non-linear via Sky On

Demand, Sky Go und Sky Ticket

- Martin Michel: "Babylon Berlin macht süchtig und unsere

Zuschauer wollen unbedingt die nächsten Folgen sehen. Das

beweist der hohe non-lineare Anteil in der Mediennutzung"

- Thomas Deissenberger: "Mit 2,2 Millionen Zuschauerkontakten nach

nur 10 Tagen ist die Serie schon jetzt ein Riesenerfolg"

Unterföhring, 24. Oktober 2017. Deutschland bleibt auch am zweiten

Ausstrahlungswochenende im Babylon Berlin Fieber. Seit der

erfolgreichen Premiere am 13. Oktober erzielten die ersten sechs

Episoden auf Sky bis einschließlich Sonntagabend insgesamt 2,22

Millionen Zuschauerkontakte*. Erreichte die Folgen am ersten

Wochenende noch 905.000 Zuschauerkontakte, waren es am zweiten

Wochenende 882.000 Zuschauerkontakte. Davon erzielten die ersten vier

Folgen der Serie 1,13 Millionen Zuschauerkontakte linear an den

TV-Bildschirmen. Die sechs Folgen, die non-linear über Sky On Demand,

Sky Go und Sky Ticket verfügbar sind, erzeugten weitere 1,09

Millionen Zuschauerkontakte. Damit ist die aufwändigste

Serienproduktion in der deutschen TV-Geschichte weiterhin auf

Rekordkurs.

In der Kernzielgruppe der Erwachsenen zwischen 14 und 59 Jahren

erzielte Babylon Berlin insgesamt 1,67 Millionen Zuschauerkontakte,

davon 919.000 Zuschauerkontakte linear an den TV-Bildschirmen und

weitere 755.000 non-linear via Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket.

Martin Michel, Geschäftsführer Sky Media: "Die großartigen Zahlen

zeigen: Babylon Berlin macht süchtig und unsere Zuschauer wollen

unbedingt die nächsten Folgen sehen. Das beweist der hohe non-lineare

Anteil in der Mediennutzung, knapp die Hälfte schauten die Serie

bislang über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket."

Thomas Deissenberger, Geschäftsführer Sky Media: "Mit 2,2

Millionen Zuschauerkontakten nach nur 10 Tagen ist die Serie schon

jetzt ein Riesenerfolg. Die Zahlen beweisen, dass sich unsere

Zuschauer von strategisch wichtigen und hochqualitativen Produktionen

wie Babylon Berlin begeistern lassen."

Die insgesamt 16 Episoden der Gemeinschaftsproduktion von X Filme

Creative Pool, ARD Degeto, Sky und Beta Film sind immer freitags um

20:15 Uhr in Doppelfolge auf Sky 1 zu sehen. Neben der

Erstausstrahlung gibt es zahlreiche Wiederholungs-Termine im linearen

Programm, dazu kommt die Möglichkeit "Babylon Berlin" jederzeit

flexibel über Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket abzurufen. So ist

ein Einstieg in die Serie ab der ersten Episode jederzeit möglich.

Darüber hinaus gibt es über die Sky Streamingservices zusätzlich jede

Woche direkt im Anschluss an die lineare Ausstrahlung die jeweils

nächsten beiden Episoden in kompletter Länge vorab als Preview. Ab

dem 24. November gibt es alle 16 Episoden Babylon Berlin als Box Set

für das perfekte Bingewatch-Erlebnis. Damit haben Sky Kunden die

Möglichkeit, auch nach der TV-Premiere das Serienerlebnis jederzeit

in voller Länge zu genießen.

Quellen: Sky: AGF in Kooperation mit GfK; TV Scope, aggregierte

Sehbeteiligung, Zuschauer ab 3 Jahren; Push: ClearView Panel,

aggregierte Sehbeteiligung, Haushalte mit Zuschauern ab 3 Jahren;

Pull: Backend Messung, aggregierte Sehbeteiligung; Sky Go: Zensus

Messung, Omniture/Adobe, aggregierte Sehbeteiligung.

* Brutto-Kontaktsumme über alle Startzeiten auf der Basis von

Sehbeteiligung

Über Sky Media:

Sky Media ist einer der führenden Multiscreen- und

Digitalvermarkter in Deutschland. Das Tochterunternehmen von Sky

Deutschland verantwortet den Werbezeitenverkauf von über 38

exklusiven TV-Sendern - darunter neben allen Bewegtbild-Angeboten von

Sky auch 23 Partnerkanäle - und die Vermarktung des mobilen Service

Sky Go, des On-Demand-Angebots Sky On Demand sowie der

Onlineplattformen skysport.de und sky.de. Mit einem 360-Grad-Angebot

über sämtliche Verbreitungswege - TV, Online, Mobile, Out-of-Home -

setzt Sky Media im Markt Maßstäbe für die aufmerksamkeitsstarke

Inszenierung von Marken und gilt als einer der wichtigsten Treiber

für die Vermarktungsmodelle der Zukunft. Mehr Infos unter

www.skymedia.de sowie auf Twitter, Facebook und Instagram.

OTS: Sky Deutschland

newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221

newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2

Pressekontakt:

Kontakt für Medien:

Jens Bohl

Business Communications / External Communications

Tel. +49 (0) 89 9958 6869

jens.bohl@sky.de

twitter.com/SkyDeutschland

twitter.com/SkyMediaDE