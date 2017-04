OTS: TARGOBANK AG & Co. KGaA / TARGOBANK erzielt Rekordergebnis

GO

Heute im Fokus

DAX startet fester -- Asiens Börsen überwiegend im Plus -- STADA unterstützt Übernahme durch Bain Capital und Cinven -- Fresenius erwägt Übernahme von US-Generikahersteller Akorn

China will Trump in Handelsfragen angebbich entgegenkommen. Nemetschek-Chef Heider: Der Nachholbedarf ist enorm. Eine neue Ära bricht für die Familien Porsche und Piëch bei VW an.