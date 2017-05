OTS: Umicore AG & Co.KG / Umicore erweitert Kapazität für Kathodenmaterialien ...

GO

DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Macron gewinnt französische Stichwahl -- Bundesbank warnt vor virtueller Währung Bitcoin -- Buffett meldet deutlich geringeren Gewinn

Akzo Nobel lehnt auch drittes PPG-Übernahmegebot ab. Chinas Außenhandel läuft gut. Tesla sucht offenbar Ingenieure in Mexiko. Ölpreise legen zu. Bayer muss für Monsanto auf Saatgutmarke verzichten. Turbo-Start der DAX-Konzerne ins Jahr 2017. Morphosys liebäugelt mit Zweitnotierung in New York.