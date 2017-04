OTS: Warth & Klein Grant Thornton / Internationale Managerstudie: Globale ...

GO

Heute im Fokus

DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich -- STADA unterstützt Übernahme durch Bain Capital und Cinven -- Elon Musk kickt Daimler und BMW raus -- Fresenius im Fokus

Nobelpreisträger Shiller: Das macht mir bei der US-Wirtschaft Angst. Barclays-Chef muss mit Gehaltseinbuße für Schnüffeleien büßen. Fed-Bullard: Konsens zum Abbau der Notenbankbilanz in diesem Jahr möglich. China will Trump in Handelsfragen angeblich entgegenkommen.