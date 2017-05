Otto Group legt ehrgeizige Wachstumsziele vor

HAMBURG (dpa-AFX) - Der internationale Handels- und Dienstleistungskonzern Otto Group will sich neu erfinden und deutlich dynamischer wachsen als zuvor. In den kommenden sechs Jahren soll der Umsatz der Gruppe von heute 12,5 auf 17 Milliarden Euro steigen, sagte der neue Vorstandschef Alexander Birken am Mittwoch in Hamburg. Das entspreche einem jährlichen Umsatzwachstum von rund 800 Millionen Euro bis zum Geschäftsjahr 2022/23. Um diese Ziele zu erreichen, brauche die Otto Group begeisterte Kunden. "Wir wollen Maßstäbe setzen und die Zufriedenheit der Kunden steht für uns im Vordergrund", erklärte Birken.

Im vergangenen Jahr stiegen die Umsätze der Otto Group nach den vorläufigen Zahlen um 3,4 Prozent auf 12,5 Milliarden Euro und auch die Ertragskraft nahm zu. Der elektronische Handel über das Internet (E-Commerce) ist seit Jahren der Umsatztreiber des Konzerns. Gegenüber dem Vorjahr steigerte die Gruppe die Umsätze der mehr als 100 Online-Shops weltweit auf vergleichbarer Basis um rund zehn Prozent auf knapp sieben Milliarden Euro./egi/DP/tos