Panasonics Smart Factory realisiert höhere Produktivität mit automatischer Modelländerungsfunktion

Panasonic hat eben ein Video zur Vorstellung seines globalen Geschäfts mit Smart-Factory-Lösungen veröffentlicht. Das Video zeigt Interviews mit Kunden und bietet klar verständliche Erklärungen zum einzigartigen Potential von Panasonics Smart-Factory-Lösungen, inklusive "Automatische Modelländerung" und "Fehlerbehebung per Fernsteuerung."

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte.

Opening Scene of Panasonic's Smart Factory Video (Photo: Business Wire)

URL: http://news.panasonic.com/global/stories/2017/50431.html

Hiroyuki Aota, der Präsidenten von Panasonic Smart Factory Solutions Co., Ltd., meint dazu: "Die Fertigungsabteilung benötigt nicht nur Verbesserungen bei der Arbeitsautomatisierung, sondern auch bei der Produktivität und Qualität im kompletten Produktionsprozess und im gesamten Werk."

Infolgedessen hat Panasonic das integrierte Linienmanagement-System "iLNB" eingeführt, welches ein vielfältiges Spektrum von Maschinen miteinander verbindet und so Echtzeitkontrolle über die gesamte Werkshalle ermöglicht. Die Möglichkeit der Überwachung und Analyse vom Kontrollzentrum aus sorgt nicht nur für ausgezeichnete Qualität, sondern auch für höchste Produktivität.

Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf den folgenden Link:

Über Panasonic

Panasonic Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung verschiedener elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Housing, Automotive und Business-to-Business. Das Unternehmen, das 2018 sein 100. Firmenjubiläum feiern wird, hat weltweit expandiert und verfügt mittlerweile über 495 Tochtergesellschaften und 91 verbundene Unternehmen, die in dem am 31. März 2017 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr einen Nettoumsatz von insgesamt 7,343 Billionen Yen ausweisen konnten. Im Bestreben, durch bereichsübergreifende Innovationen neue Werte zu schaffen, nutzt das Unternehmen seine Technologien, um seinen Kunden bessere Lebensbedingungen und eine bessere Welt zu ermöglichen. Weitere Informationen zu Panasonic: http://www.panasonic.com/global.

