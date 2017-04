Papst verurteilt Anschlag auf Buskonvoi in Syrien

Vatikan-Stadt (Reuters) - Papst Franziskus hat den Anschlag auf einen Evakuierungskonvoi in Syrien mit mehr als 100 Toten verurteilt.

Das Attentat vom Samstag sei der jüngste schändliche Angriff auf Flüchtlinge, sagte das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche am Sonntag in seiner Osterbotschaft vor Zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom. Die Syrer seien die Opfer eines Krieges, der nicht aufhöre, Schrecken und Tod zu säen.

Ein Selbstmordattentäter hatte regierungsnahen Medien zufolge eine Autobombe neben dem Konvoi gezündet, der im Zuge eines Abkommens zwischen Regierung und Rebellen Schiiten aus zwei Dörfern im Rebellengebiet in das von Regierungstruppen kontrollierte Aleppo bringen sollte. Die Zahl der Todesopfer sei auf mindestens 112 gestiegen, teilte die Syrische Beobachterstelle für Menschenrechte mit. Es sei mit noch mehr Toten zu rechnen.