Paris: Wiedereinführung der Todesstrafe in der Türkei wäre "Bruch" mit Europa

PARIS (AFP)--Die Wiedereinführung der Todesstrafe in der Türkei würde laut einer Erklärung des französischen Präsidialamtes einen "Bruch" mit den europäischen "Werten" bedeuten. Wenn der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wie angekündigt über die Wiedereinführung der Todesstrafe eine Volksabstimmung abhalte, so wende er sich damit von den im Europarat eingegangenen Verpflichtungen ab, heißt es in einer am Montag veröffentlichten Erklärung des Präsidialamtes in Paris.

Zum Ausgang des türkischen Referendums über die Stärkung der Macht des Präsidenten erklärte das Präsidialamt in Paris, dass es "die bekanntgegebenen Ergebnisse zur Kenntnis" nehme. Sie zeigten, dass "die türkische Gsellschaft tief gespalten" sei, was die zur Abstimmung gestellte Frage angehe.

