Penske Automotive Group hebt Dividende an

Auf der diesjährigen IAA in Frankfurt wurde deutlich: Die Elektromobilität ist nicht mehr aufzuhalten. Alle großen Automobilhersteller stellen ihre Produktionslinien um. Im neuen Anlegermagazin lesen Sie, welche vier Aktien durch autonomes Fahren und Elektromobilität auf der Gewinnerseite stehen könnten.

Heute im Fokus

DAX schließt fester -- Dow endet im Plus -- Goldman Sachs: Billige Aktien gibt es nirgendwo -- Spanien fordert Klarheit über Kurs Kataloniens -- E.ON, Gerresheimer, Bitcoin Gold, CropEnergies im Fokus

Übernahme großer Teile von Air Berlin durch Lufthansa wohl so gut wie sicher. Fed-Protokoll: Mehrheit für weitere Zinserhöhung trotz schwacher Inflation. Fusion der Telekom-Tochter T-Mobile US mit Sprint wohl weiter vor Hürden. Strompreise könnten im Jahr 2018 wieder einmal steigen. VW-Truck-Sparte plant Milliardeninvestition in neue Technologien.