Petry will nicht AfD-Spitzenkandidatin sein

BERLIN (Dow Jones)--AfD-Chefin Frauke Petry will nicht für ihre Partei als Spitzenkandidatin in den Bundestagswahlkampf ziehen. Sie stehe "weder für eine alleinige Spitzenkandidatur, noch für eine Beteiligung in einem Spitzenteam zur Verfügung", erklärte Petry am Mittwoch in einem Video auf ihrer Facebook-Seite. Als Grund für diesen Schritt machte sie auch parteiinterne Machtkämpfe verantwortlich.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 19, 2017 08:46 ET (12:46 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 08 46 AM EDT 04-19-17