Peugeot hält sich bei Opel-Übernahme Optionen offen

Berlin/Hamburg (Reuters) - Der französische Autobauer PSA Peugeot Citroen lässt sich bei der Übernahme des deutschen Konkurrenten Opel alle Möglichkeiten offen.

Konzernchef Carlos Tavares sagte zwar einen auf Vertrauen und Transparenz gegründeten Dialog zwischen den Unternehmensleitungen, dem Gesamtbetriebsrat und den Gewerkschaften zu. Auch bekräftigte er nach einem Treffen mit Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries am Mittwoch in Berlin die Zusage, bestehende Tarifverträge über Standortgarantien und die Sicherung der Arbeitsplätze bei Opel einzuhalten. Versprechen darüber hinaus machte Tavares jedoch nicht. Mit den Gewerkschaften wurde eine Zusammenarbeit "mit dem Ziel einer langfristigen Perspektive für alle Marken, Produktionsstandorte und das Entwicklungszentrum von Opel/Vauxhall in Europa" vereinbart.

Der Opel-Betriebsrat hatte zuletzt beklagt, nicht ausreichend in die Verkaufsgespräche zwischen Peugeot und der Opel-Mutter General Motors eingebunden zu sein und forderte "gerichtsfeste" Garantien für die Beschäftigten. Bisher existieren die Zusagen nur mündlich. Die Opelaner fürchten, dass Peugeot massiv Stellen abbauen könnte, wenn die Tinte unter den Verträgen mit GM trocken ist und der Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen Ende 2018 ausläuft. Die tarifliche Zusage zur Verteilung der Produkte auf die einzelnen Standorte reichen teilweise bis Ende 2020. Experten gehen davon aus, dass Peugeot spätestens danach Kürzungen vornehmen könnte. Am Donnerstag will der Betriebsrat die Belegschaft an allen deutschen Standorten über das Treffen mit Tavares informieren.

Bei dem Besuch im Bundeswirtschaftsministerium war Tavares mit Ressortchefin Zypries sowie Vertretern von Gewerkschaft, Betriebsrat und der drei Bundesländer mit Opel-Standorten zusammengekommen. Er sehe in der Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretern "einen zentralen Faktor für den Erfolg des Unternehmens", betonte Tavares im Anschluss. Opel und die britische Schwester Vauxhall sollen als eigenständige Marken innerhalb des PSA-Konzerns fortgeführt werden.

PSA hatte vor wenigen Wochen mit General Motors die Übernahme von Opel vereinbart. Der Autobauer rückt damit hinter VW zur Nummer zwei unter Europas Autoherstellern auf. Opel ist in Deutschland mit Werken in Hessen, Rheinland-Pfalz und Thüringen vertreten. Europaweit zählt das Unternehmen gut 38.000 Mitarbeiter. Mehr als die Hälfte arbeiten in Deutschland, vor allem in Rüsselsheim, Kaiserslautern und Eisenach.