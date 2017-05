Pfeiffer-Vacuum-Großaktionär Busch verlangt Vorsitz im Aufsichtsrat

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Machtkampf beim Vakuumpumpen-Spezialisten Pfeiffer Vacuum geht in die nächste Runde: Der Rivale Busch, der die Übernahme anstrebt und bereits mehr als 30 Prozent der Anteile hält, verlangt den Vorsitz im Aufsichtsrat. "Als größter Einzelaktionär möchten wir angemessen im Aufsichtsrat vertreten sein", sagte Co-Geschäftsführer Sami Busch dem Magazin "Euro am Sonntag". "Wir sind interessiert, den Vorsitz mit einem Familienmitglied zu besetzen, um unser erhebliches Investment zu repräsentieren und als erfahrener Branchenkenner den Vorstand von Pfeiffer Vacuum kons­truktiv zu unterstützen."

Der Übernahmekampf tobt bereits seit einiger Zeit. Pfeiffer Vacuum hatte erst vor kurzem auch die aufgebesserte Offerte der Busch-Gruppe abgelehnt. Die familiengeführte Busch-Gruppe aus Maulburg in Baden-Württemberg hatte zuvor ihr Angebot von 96,20 Euro auf 110 Euro je Aktie erhöht und zudem eine Dividende von 3,60 Euro geboten. Erneut sei Busch nicht bereit, den Aktionären von Pfeiffer Vacuum eine angemessene Prämie für den geplanten Kontrollerwerb anzubieten, hatte Pfeiffer-Chef Manfred Bender Ende April gesagt. Es fehle zudem ein schlüssiges strategisches Konzept.

Sami Busch schlug im Interview versöhnliche Töne an: "Wir unterstützen die Wachstumsstra­tegie von Herrn Bender. Die positive Geschäftsentwicklung zeigt schließlich, dass die Strategie erfolgreich ist. Daher müssen wir auch kein Alternativkonzept vorlegen, wie wiederholt gefordert wurde." Überdies sicherte er Pfeiffer Vacuum die Eigenständigkeit zu: "Es geht uns langfristig um Wachstum. Die Busch-Gruppe strebt weder eine Integration noch Kostensynergien an. Pfeiffer Vacuum soll eigenständig und börsennotiert bleiben."

Busch will auf der Hauptversammlung am 23. Mai in Wetzlar eine offene Aussprache über die Offerte. Das Management von Pfeiffer Vacuum hingegen hofft auf eine hohe Präsenz auf dem Aktionärstreffen. Damit wolle das Unternehmen zeigen, dass 30 Prozent keine Mehrheit seien, hatte Konzernchef Bender gesagt./das