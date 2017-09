Pharnext präsentiert auf der 4. International Neurotech Investing and Partnering Conference

Pharnext SA (FR00111911287 - ALPHA) (Paris:ALPHA), ein biopharmazeutisches Unternehmen und Pionier eines neuen Ansatzes zur Entwicklung innovativer Medikamente auf der Grundlage der Kombination und Neupositionierung bekannter Wirkstoffe, gab heute bekannt, dass das Management des Unternehmens auf der 4. International Neurotech Investing and Partnering Conference im Rahmen einer Präsentation einen Überblick über das Unternehmen geben wird.

Eckdaten der Präsentation:

Datum: Mittwoch, 4. Oktober 2017

Mittwoch, 4. Oktober 2017 Uhrzeit: 16:00 Uhr MESZ

16:00 Uhr MESZ Ort: Wyss Center in Genf, Schweiz

Für Termine mit dem Pharnext Management auf der Konferenz kontaktieren Sie bitte Anne Hennecke unter anne.hennecke@mc-services.eu.

Über Pharnext

Pharnext ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Produkten im fortgeschrittenen Stadium der klinischen Entwicklung, das von renommierten Wissenschaftlern und Unternehmern, darunter Professor Daniel Cohen, einem Pionier der modernen Genomik, gegründet wurde. Pharnext hat zwei Leitprodukte in der klinischen Entwicklung: PXT3003 befindet sich momentan in einer internationalen Phase-3-Studie zur Behandlung von Charcot-Marie-Tooth Neuropathie Typ 1A und hat den Orphan-Drug-Status in Europa und den USA erhalten. PXT864 zeigte positive Ergebnisse in einer Phase-2-Studie zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit. Pharnext ist ein Pionier einer neuen Form der Wirkstoffentwicklung namens PLEOTHERAPY™. Die Gesellschaft identifiziert und entwickelt synergistische Kombinationen mit neu positionierten Medikamenten in niedriger Dosierung. Diese PLEODRUG™s bieten eine Reihe wesentlicher Vorteile: Wirksamkeit, Sicherheit und Patentschutz; eine Reihe von Produkt- und Gebrauchsmusterpatenten ("Composition of Matter") wurden bereits erteilt. Die Gesellschaft wird von einem wissenschaftlichen Team von Weltrang unterstützt.

Pharnext ist an der Euronext Growth Stock Exchange in Paris (ISIN: FR00111911287) gelistet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.pharnext.com

