Philip Morris International gibt Dividende bekannt

Der Tabakkonzern Philip Morris International (ISIN: US7181721090, NYSE: PM) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 1,04 US-Dollar je Anteilsschein an die Aktionäre ausschütten (Record day: 23. Juni 2017, Ex-Dividenden Tag: 21. Juni 2017). Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 4,16 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlt. Beim aktuellen Aktienkurs von 121,11 US-Dollar beträgt die derzeitige Dividendenrendite 3,43 Prozent (Stand: 8. Juni 2017).

Philip Morris International entstand 2008 durch einen Spin off von der damaligen Muttergesellschaft Altria Group (ISIN: US02209S1033). Seitdem wurde die Dividende jedes Jahr erhöht. Die erste Quartalsdividende lag bei 0,46 US-Dollar (10. Juli 2008). Der Konzern aus New York besitzt 6 der Top-15 Tabakmarken der Welt (inkl. der Marke Marlboro ).

Philip Morris beschäftigt knapp 80.000 Mitarbeiter und verkauft seine Produkte in rund 180 Ländern. Im letzten Fiskaljahr erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 26,7 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 26,8 Mrd. US-Dollar).

Seit Jahresanfang liegt die Aktie an der Wall Street mit 32,38 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 188,56 Mrd. US-Dollar (Stand: 8. Juni 2017).

Redaktion MyDividends.de