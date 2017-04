Piëch steht kurz vor Porsche-Anteilsverkauf an Familie - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Abschied von Ferdinand Piëch aus dem Volkswagen-Konzern steht kurz bevor. Die Verhandlungen über den Verkauf seiner Porsche-Anteile an den Rest der Verwandtschaft stehen laut einem Artikel der "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" unmittelbar vor dem Abschluss. Mit einer Entscheidung sei in der kommenden Woche, auf jeden Fall aber vor Ostern zu rechnen, berichtet die Zeitung mit Verweis auf Kreise innerhalb des Konzerns wie der Familie. Piëch trennt sich im Streit.

Evercore wertet den sich abzeichnenden Verkauf der Beteiligung durch Piëch tendenziell eher positiv. Wie Analyst Arndt Ellinghorst in einer jüngsten Studie anmerkt, sind die Differenzen nach den Vorwürfen, Wolfgang Porsche sei über die Abgasmanipulationen informiert gewesen, möglicherweise unüberbrückbar geworden. VW brauche eine starke Führung und starken Aufsichtsrat, die eine klare Vision für die Zukunft des Automobilkonzerns hätten. Ein Rückzug Piëchs könnte daher stabilisierend wirken.

Sprecher von Volkswagen und Porsche wollten auf Anfrage von Dow Jones zu dem Artikel keine Stellung nehmen.

