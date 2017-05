Pinnacle Foods gibt konstante Dividende bekannt

Der amerikanische Nahrungsmittelkonzern Pinnacle Foods (ISIN: US72348P1049, NYSE: PF) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,285 US-Dollar je Aktie aus.

Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 1,14 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 61,15 US-Dollar (Stand: 24. Mai 2017) bei 1,86 Prozent. Die Auszahlung erfolgt am 7. Juli 2017 (Record date: 6. Juni 2017).

Pinnacle Foods ist 1998 gegründet worden und hat seinen Hauptsitz in Parsippany, im US-Bundesstaat New Jersey. Das Unternehmen beschäftigt 5000 Mitarbeiter. Zu den Produkten gehören Tiefkühlwaren, Backprodukte, Saucen und andere Güter des täglichen Bedarfs. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2017 erzielte der Konzern einen Umsatz von 766,07 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 754,3 Mio. US-Dollar).

Der Konzern ging am 4. April 2013 an die Börse. Zuvor gehörte das Unternehmen zur Private Equity Gesellschaft Blackstone Group. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie an der Wall Street mit 14,28 Prozent im Plus.

