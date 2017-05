Pitney Bowes erneut in die Forbes Magazine Liste der "Best Large Employers 2017 aufgenommen

Pitney Bowes Inc. (NYSE:PBI), ein globales Technologieunternehmen, das innovative Produkte und Lösungen zur Unterstützung des Handels bereitstellt, ist im zweiten Jahr in Folge in der Forbes Liste der America’s Best Large Employers 2017 aufgeführt.

"Unsere Kultur der Innovation konzentriert sich auf unsere Kunden und ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal für Pitney Bowes”, so Johnna Torsone, EVP und Chief Human Resources Officer bei Pitney Bowes. "Diese Auszeichnung durch Forbes ehrt uns in besonderem Maße, da wir uns inmitten einer digitalen, von der Leidenschaft unserer Mitarbeiter angetriebenen Transformation befinden.”

Forbes wählte die 500 Unternehmer der Forbes "Best Large Employers 2017” Liste auf der Grundlage einer unabhängigen Umfrage, die unter 30.000 amerikanischen Arbeitnehmern großer Unternehmen und Institutionen (5.000 Mitarbeiter oder mehr) durchgeführt wurde. Die Befragten antworteten online und anonym ohne eine Beteiligung ihrer Arbeitgeber. Zu den Befragten dieser Stichprobe gehörten US-amerikanische Arbeitnehmervertreter unterteilt nach Geschlecht, Alter, Region, Bildung und Ethnizität.

