Pitney Bowes schüttet Dividende aus

Pitney Bowes (ISIN: US7244791007, NYSE: PBI) wird am 12. Dezember 2017 eine Quartalsdividende von 18,75 US-Cents je Aktie ausbezahlen. Record date ist der 21. November 2017. Somit werden auf das Gesamtjahr hochgerechnet 0,75 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 7,23 Prozent beim derzeitigen Börsenkurs von 10,37 US-Dollar (Stand: 10. November 2017).

Pitney Bowes ist der Erfinder der Frankiermaschine und im Bereich Postbearbeitung tätig. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2017 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 842,82 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 835,89 Mio. US-Dollar). Der Firmensitz befindet sich in Stamford, im US-Bundesstaat Connecticut.

Seit Jahresanfang 2017 liegt die Aktie an der Wall Street mit 31,73 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 1,90 Mrd. US-Dollar (Stand: 10. November 2017).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de