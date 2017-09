Pitney Bowes wird Dividende auszahlen

Pitney Bowes (ISIN: US7244791007, NYSE: PBI) wird am Dienstag eine Quartalsdividende von 18,75 US-Cents je Aktie ausbezahlen. Somit werden auf das Gesamtjahr hochgerechnet 0,75 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 5,90 Prozent beim derzeitigen Börsenkurs von 12,72 US-Dollar (Stand: 11. September 2017).

Pitney Bowes ist der Erfinder der Frankiermaschine und einer der Marktführer im Bereich Postbearbeitung. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2017 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 821,37 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 835,89 Mio. US-Dollar). Der Firmensitz befindet sich in Stamford, im US-Bundesstaat Connecticut.

Seit Jahresanfang 2017 liegt die Aktie an der Wall Street mit 16,26 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 2,37 Mrd. US-Dollar (Stand: 11. September 2017).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de