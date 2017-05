Polen fordert Nato zu Dialog mit Russland auf

Berlin (Reuters) - Polens Außenminister Witold Waszczykowski hat die Nato aufgefordert, den Dialog mit Russland zu suchen.

"Es ist aus unserer Sicht wichtig, dass die Nato die Kommunikationskanäle mit Russland ausreichend öffnet, sich mit Moskau austauscht und über konkrete Probleme berät", sagte der Minister der "Welt" laut Vorabbericht vor dem Treffen der Nato-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag in Brüssel. Die Allianz müsse Russland klar machen, dass die Verlegung von Nato-Soldaten an die Ostgrenze des Bündnisses keine Provokation sei, "sondern lediglich eine defensive Reaktion auf das Verhalten Moskaus in den Grenzgebieten". Gleichzeitig dämpfte Waszczykowski die Erwartungen an das Nato-Treffen, an dem auch US-Präsident Donald Trump teilnimmt. Es habe vor allem eine "symbolische Bedeutung". Er erwarte keine "bahnbrechende Entscheidungen".

Insgesamt zeigte sich Polens Chefdiplomat zufrieden mit der Unterstützung der Nato und der Amerikaner in seinem Land. Beide Seiten hätten rund 5000 Soldaten in Polen stationiert. "Zur Abschreckung und zur Abwehr hybrider Angriffe scheinen die 5000 US-und Nato-Soldaten in Polen auszureichen. Sollte Moskau aber Verbände zusammen ziehen und uns massiv attackieren, dann reicht die Zahl nicht aus."