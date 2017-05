POLITIK/Sarif: Irans Öffnungskurs steht bei Iran Wahl auf Prüfstand

TEHERAN (dpa-AFX) - Nach Angaben des iranischen Außenministers steht bei der Präsidentenwahl am 19. Mai der Öffnungskurs des Landes auf dem Prüfstand. "Die Wählerstimmen werden entscheiden, welchen Weg das Land in den nächsten vier Jahren gehen wird", sagte Sarif in einem Interview der Nachrichtenagentur Isna am Dienstag.

Die Wähler würden auch darüber urteilen, ob sie den Weg der achtjährigen Präsidentschaft (2005-2013) von Mahmud Ahmadinedschad wollten, oder den Kurs der vergangenen vier Jahre unter Präsident Hassan Ruhani, sagte der iranische Chefdiplomat.

Auch Ruhani selbst hatte vor einer erneuten Abschottung des Landes im Falle eines Sieges der Konservativen gewarnt. Er appellierte an die Bürger, mit ihren Stimmen eine erneute Isolierung des Landes zu verhindern und die Türen zum Westen weiterhin offen zu halten.

Die beiden erzkonservativen Gegenkandidaten Ruhanis - Ibrahim Raeissi und Mohammed Bagger Ghalibaf - gehören der sogenannten "Besorgten-Fraktion" an. Diese Fraktion wirft dem Präsidenten neben Misswirtschaft auch vor, den Islam mit zuviel Nähe zum Westen unterminiert und den Trend zur Säkularisierung in der Gesellschaft gestärkt zu haben./str/fmb/DP/stb