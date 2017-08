Polizei erschießt mutmaßlichen Barcelona-Attentäter

- von Angus Berwick

Barcelona (Reuters) - Der Hauptverdächtige des Anschlags von Barcelona, Younes Abouyaaqoub, ist tot.

Der Verdächtige sei in der Nähe der westlich von Barcelona gelegenen Stadt Subirats erschossen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Er habe einen Sprengstoffgürtel getragen, der sich aber als Attrappe herausgestellt habe. Abouyaaqoub soll am Donnerstag mit einem Lieferwagen in Barcelona Passanten überfahren und dabei 13 Menschen getötet haben. Insgesamt kamen bei den islamistischen Anschlägen in Spanien 15 Menschen ums Leben. 120 Menschen wurden verletzt, einige von ihnen lebensgefährlich. Zu dem schwersten Anschlag in Spanien seit mehr als zehn Jahren bekannte sich die Islamisten-Miliz IS.

Eine Frau habe die Polizei auf einen verdächtigen Mann aufmerksam gemacht, teilten die Sicherheitskräfte weiter mit. Medienberichten zufolge versuchte der Mann, über die Weinberge zu flüchten. Er sei aber von der Polizei gestellt worden, die dann auf ihn geschossen habe.

Der 22 Jahre alte Marokkaner war das einzige noch flüchtige Mitglied einer zwölf Personen umfassenden islamistischen Zelle, die hinter den Anschlägen von Barcelona und Cambrill stecken soll. Die Fahndung wurde auch auf europäische Staaten ausgeweitet.

Nach der Todesfahrt in Barcelona habe Abouyaaqoub den Lieferwagen verlassen und sei in das Universitätsviertel geflüchtet, schilderte der Chef der katalanischen Polizei Mossos, Josep Lluis Trapero, die Rekonstruktion des Tatgeschehens. Dort sei er auf den 34 Jahre alten Elektroingenieur Pau Perez gestoßen, der in seinem parkenden Fahrzeug saß. Der Marokkaner habe ihn erstochen und seine Leiche im rückwärtigen Teil des Kfz deponiert. Er habe sich dann ans Steuer gesetzt und Barcelona verlassen. Auf der Flucht habe er eine Kontrollstelle der Polizei durchbrochen und dabei einen Beamten verletzt. Später habe er den Wagen mit der Leiche in Sant Just Desvern abgestellt und verlassen.

Von der mutmaßlichen Islamisten-Zelle wurden fünf Angehörige Donnerstagnacht im Ferienort Cambrill erschossen, nachdem sie zuvor eine Frau getötet hatten. Weitere vier Verdächtige wurden von der Polizei festgenommen. Zwei mutmaßliche Attentäter starben am Mittwoch bei einer Explosion im Ort Alcanar. Die Polizei geht wegen des Fundes von Gasflaschen davon aus, dass das vollkommen zerstörte Gebäude in Alcanar die Bombenwerkstatt der Zelle war. Bei einem der beiden Toten soll es sich um den Kopf der Gruppe handeln, einen Imam, der im Ort Ripoll lebte und der zunächst spurlos verschwunden war.