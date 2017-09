Polizei Frankfurt: Alle drei Zünder der Weltkriegsbombe entfernt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Entschärfung der Weltkriegsbombe in Frankfurt kommt voran. Am späten Sonntagnachmittag teilte die Polizei mit, dass die drei Zünder der Bombe entfernt seien. Allerdings werde an der Entfernung der Sprengkapsel noch gearbeitet, weshalb die Gefahr noch nicht gebannt sei. Die Sperrungen bestünden zunächst weiter.

Der ursprünglich für 12.00 Uhr geplante Beginn der Entschärfung hatte sich um einige Stunden verzögert. Eigentlich hätten die rund 65.000 Bewohner des betroffenen Gebiets dies bis 8.00 Uhr am Sonntagmorgen verlassen sollen. Allerdings hätten sich auch danach noch Menschen in der Sperrzone befunden, die ihre Wohnungen nicht verlassen wollten oder hilfsbedürftig waren, berichteten Polizei und Feuerwehr.

