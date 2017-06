Polizei - Junge in Asylheim in Bayern getötet - Täter erschossen

Berlin (Reuters) - Ein 41-jähriger Mann hat in einer Asylbewerberunterkunft im Bayerischen Wald der Polizei zufolge einen fünfjährigen Jungen getötet.

Der Afghane sei von Polizeibeamten schließlich erschossen worden, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz am Samstagabend in Regensburg mit. Demnach ereignete sich der Zwischenfall in Arnschwang im Kreis Cham. Der Polizei zufolge hatte der Mann zunächst den Jungen in seiner Gewalt und verletzte ihn mit einem Messer. Die 47-jährige Mutter des Jungen habe den Angriff mit schweren Verletzungen überlebt. Sie habe die russische Staatsangehörigkeit. Dem Zwischenfall vorangegangen war den Angaben zufolge eine Auseinandersetzung zwischen Bewohnern des Heimes. Der Auslöser dafür sowie das Motiv des 41-Jährigen waren zunächst unklar.