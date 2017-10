Polizei: Tote und Verletzte bei Vorfall mit Fahrzeug in New York

NEW YORK (dpa-AFX) - Bei einem Vorfall mit einem Fahrzeug in New York hat es nach Polizeiangaben Tote und Verletzte gegeben. Ein Fahrzeug sei auf einen Fußgänger- und Fahrradweg im Süden Manhattans gefahren und habe mehrere Menschen gerammt, teilte die Polizei am Dienstag auf Twitter mit. Das Fahrzeug sei weitergefahren, habe ein anderes Fahrzeug gerammt und sei dann zum Stehen gekommen. Der Fahrer sei aus dem Auto gekommen, habe "Waffen-Nachahmungen" gezeigt und sei dann von der Polizei angeschossen worden. Wieviele Menschen ums Leben kamen und verletzt wurden, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Das Ganze habe sich im Südwesten Manhattans ereignet, teilte die New Yorker Polizei (NYPD) mit. Der Fahrer sei in Gewahrsam genommen worden, es werde nach niemand anderem mehr gefahndet.

Der Vorfall ereignete sich direkt neben einer High School ganz im Westen Manhattans in der Nähe des World Trade Centers. Der Straßenblock wurde abgesperrt, Polizei und Feuerwehr waren vor Ort, Hubschrauber kreisten über der Gegend. Dutzende Schüler der High School und Schaulustige standen an den Absperrungen. Auf den Straßen stauten sich tausende von Fahrzeugen.

Der Bürgermeister und der Gouverneur des Bundesstaates New York seien informiert worden und auf dem Weg zum Ort des Vorfalls, hieß es auf Twitter.