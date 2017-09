Porsche-Betriebsratschef Hück: Diesel ist nicht der Schuldige

STUTTGART/BERLIN (dpa-AFX) - Vor einem Treffen der führenden Auto-Betriebsräte mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Porsche-Betriebsratschef Uwe Hück vor einer Ächtung des Diesel-Motors gewarnt. "Wer den Diesel in Deutschland verteufelt, macht die Luft nicht sauberer, spielt jedoch mit den Arbeitsplätzen in unserer Automobil- und Zulieferindustrie", betonte Hück am Dienstag in Stuttgart.

Merkel und mehrere ihrer Minister wollen an diesem Mittwoch in Berlin mit den Arbeitnehmervertretern der deutschen Hersteller über aktuelle Fragen der Automobilindustrie sprechen.

Im Rest der Welt gehöre der Diesel auch in Zukunft dazu, daher mache es die Welt nicht sauberer, wenn er in Deutschland von den Straßen und aus den Städten verbannt würde, argumentierte Hück. "Der Diesel ist auch nicht der Schuldige. Vielmehr müssen die Verursacher der Diesel-Thematik zur Verantwortung gezogen und bestraft werden."

Hück hatte vor einiger Zeit schon Audi Lügen und Betrug vorgeworfen und Konsequenzen für die Vorstände gefordert. Von dort kamen die Diesel-Motoren, die Porsche in seinem Geländewagen Cayenne verwendet hat und nun zurückrufen und nachbessern muss. Sowohl Audi als auch der Sportwagenbauer Porsche sind Töchter des Wolfsburger VW (Volkswagen (VW) vz)-Konzerns.

Der Diesel der neuesten Generation sei sauber, und Verbrenner werde es noch in den nächsten Jahrzehnten geben, sagte Hück. "Deshalb müssen wir jetzt mehrgleisig fahren, den Verbrenner weiterentwickeln und gleichzeitig den Anteil an Hybrid- und Elektrofahrzeugen ausbauen."/eni/DP/men