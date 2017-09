Siltronic-Aktie erklimmt Rekordhoch

Am frühen Nachmittag waren die Siltronic -Papiere mit einem Plus von noch 1,96 Prozent auf 95,40 Euro unter den Favoriten im TecDAX . Die US-Bank Citigroup hattte das Kursziel am Morgen von 80 auf 98 Euro angehoben, Einstufung aber auch auf "Neutral" belassen.

Die Aktien des Herstellers von Halbleiter-Wafern für die Chipindustrie profitieren schon längere Zeit von einem positiven Branchenumfeld mit einer guten Nachfrage. Auf Sicht von zwölf Monaten führen sie mit einem Gewinn von mehr 300 Prozent den TecDax an.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Siltronic