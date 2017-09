Postbankfilialen am Mittwoch wegen Verdi-Aktionstag geschlossen

MAINZ/SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Wegen eines bundesweiten Aktionstages der Gewerkschaft Verdi bleiben die Filialen der Postbank in Rheinland-Pfalz und im Saarland an diesem Mittwoch (13. September) geschlossen. Die Beschäftigten aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland treffen sich mit Kollegen aus Baden-Württemberg in Stuttgart und Mannheim zu ganztägigen Betriebsversammlungen, wie die Gewerkschaft am Montag in Mainz mitteilte.

Aktionen in der Mittagspause sollen zudem in beiden Städten auf die Forderungen der Gewerkschaft aufmerksam machen. So soll es in Stuttgart eine "Tarif-Baustellen-Aktion" geben, bei der die Beschäftigten mit Schaufeln und Warnwesten das Gelände des Kultur- und Kongresszentrums in eine Baustelle verwandeln. In Mannheim wollen die Beschäftigen in der Stadt demonstrieren.

Verdi fordert für die Beschäftigten unter anderem eine Verlängerung des Kündigungsschutzes bis 2022 und eine Gehaltserhöhung von fünf Prozent für ein Jahr. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 25. und 26. September statt./ruh/DP/tos