Potlatch steigert Dividende

Die Potlatch Corporation (ISIN: US7376301039, NASDAQ: PCH) erhöht die Dividende um 6,7 Prozent auf eine Höhe von 40 US-Cents. Im Vorquartal kamen 0,375 US-Dollar zur Auszahlung. Der auf Waldgebiete spezialisierte Real Estate Investment Trust (REIT) zahlt auf das Gesamtjahr hochgerechnet 1,60 US-Dollar Dividende.

Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 53,33 US-Dollar (Stand: 23. Oktober 2017) einer aktuellen Dividendenrendite von 3,00 Prozent. Aktionäre erhalten die nächste Auszahlung am 29. Dezember 2017 (Record date: 8. Dezember 2017).

Die Aktie des REITs ist an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ notiert und verzeichnet dort seit Jahresbeginn ein Plus von 28,09 Prozent. Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 2,17 Mrd. US-Dollar.

Bereits seit 1903 ist die amerikanische Potlatch Corporation in der Bewirtschaftung von Waldgebieten und der nachhaltigen Holzproduktion aktiv. Inzwischen besitzt die Corporation als REIT laut eigenen Angaben 1,60 Mio. Morgen an Waldgebieten in Arkansas, Idaho und Minnesota.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de