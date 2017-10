Präsident Kenyatta gewinnt Wiederholung der Wahlen in Kenia

Nairobi (Reuters) - Kenias Präsident Uhuru Kenyatta hat die von der größten Oppositionsgruppe boykottierten Wahlen in Kenia wie erwartet gewonnen.

Mehr als 98 Prozent der abgegebenen Stimmen seien auf ihn entfallen, teilte die Wahlbehörde am Montag in Nairobi nach Auszählung in rund 90 Prozent der Wahlbezirke mit. In einigen Hochburgen der Opposition löste dies umgehend Proteste aus. Oppositionsführer Raila Odinga hatte die Abstimmung boykottiert, weil die Behörden Missstände im Wahlverfahren nicht beseitigt hätten. Diese waren Grund dafür, dass eine erste Abstimmung im August für ungültig erklärt worden war. Auch diese hatte Kenyatta gewonnen. Damals hatten sich allerdings rund 80 Prozent der Wahlberechtigten an der Abstimmung beteiligt. Diesmal waren es nach dem Boykott-Aufruf nicht einmal 40 Prozent.

Kenyatta machte in seiner Siegesrede deutlich, dass er erneut mit einer Anfechtung des Ergebnisses vor Gericht rechnet: "Ich werde mich diesem verfassungsmäßigen Verfahren beugen, egal wie die Entscheidung ausfällt", sagte er. In einen Dialog mit seinen politischen Gegnern könne er jedoch erst treten, wenn die gerichtlichen Auseinandersetzungen beendet seien.

In der Vergangenheit hatte es nach Wahlen immer wieder Gewaltausbrüche gegeben, da Resultate nicht akzeptiert und Vorwürfe der Wahlmanipulation laut wurden. Verschärft werden die Auseinandersetzungen zudem dadurch, dass Parteien meist auch nach Stammeszugehörigkeit unterstützt werden.