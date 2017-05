Preisdruck in Deutschland zieht wieder spürbar an

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Inflationsdruck in Deutschland hat im April wieder deutlich angezogen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, stieg die jährliche Inflationsrate auf 2,0 Prozent. Im März hatte die Rate 1,6 Prozent betragen. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 27. April. Binnen Monatsfrist stagnierten die Preise für Güter des täglichen Bedarfs und Dienstleistungen, womit die vorläufigen Daten ebenfalls bestätigt wurden.

Der für europäische Zwecke berechnete Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) für Deutschland stieg um 2,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Vergleich zum Vormonat blieb der Index stabil. Auch die vorläufigen Ergebnisse für den HVPI wurden somit bestätigt. Die HVPI-Rate ist maßgeblich für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB).

Im März war die Inflation in Deutschland spürbar abgeebbt, nicht zuletzt wegen der Lage des Osterfestes. Im Jahr 2016 war Ostern auf den März gefallen, 2017 aber auf den April. Folglich stiegen bestimmte Dienstleistungspreise - vor allem jene von Pauschalreisen - im Jahresabstand nur schwach. Bei den Daten für den April hat sich dieser Ostereffekt jetzt aber wieder umgekehrt. Schon im Mai dürfte die Inflation wieder zurückgehen, weil dann der Ostereffekt verschwunden sein wird.

