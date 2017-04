Presse: Mehr Angriffe auf Bahnmitarbeiter 2016

BERLIN (dpa-AFX) - Die Zahl der Übergriffe auf Mitarbeiter der Deutschen Bahn (DB) ist nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Bahnangestellte seien 2300 Mal angegriffen worden, heißt es dort. Das war ein Anstieg von 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 80 Prozent der Zwischenfälle ereigneten sich demnach, als Bahnpersonal das Hausrecht durchsetzen oder Fahrkarten kontrollieren wollte.

"Wir bemerken eine zunehmende Verrohung der Gesellschaft, die Hemmschwelle für Gewalt sinkt", zitiert das RND einen Bahnsprecher. Es könne nicht sein, dass die bloße Frage nach der Fahrkarte zu Gewaltausbrüchen führe.

Die hohen Zahlen hatten sich schon im ersten Halbjahr 2016 angekündigt. Bereits im September kündigte die Bahn an, Pfefferspray und Alarmgeräte für Zugbegleiter, mehrere hundert Schutzhunde für die Sicherheitskräfte und Ausbildungseinheiten zu Deeskalation und Eigensicherung einzuführen. Während der Karnevalstage testeten Bahnmitarbeiter in diesem Jahr außerdem Kameras am Körper der Sicherheitsleute, sogenannte Bodycams.