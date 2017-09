Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Wachstum in Griechenland

FREIBURG (dpa-AFX) - 'Badische Zeitung' zu Wachstum in Griechenland

Nun macht sich in Griechenland ein positiver wirtschaftlicher Trend bemerkbar, der sich in anderen früheren Krisenländern der Eurozone schon länger abzeichnet. Ein wie immer auch gearteter Schuldenschnitt würde helfen, diesen Aufschwung zu stabilisieren. Das deutsche Volksvermögen würde dadurch in der Tat etwas geringer. Aber dieser Preis ist niedrig im Vergleich zu jenen Kosten, die ein plötzlicher Austritt Griechenlands aus der Eurozone mit sich gebracht hätte./yyzz/DP/zb