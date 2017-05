Pressestimme: 'Badisches Tagblatt' zu Merkel/Putin

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - "Badisches Tagblatt" zu Merkel/Putin:

"Merkel sprach gestern von einem "mühseligen Prozess" - das heißt übersetzt: Es ist kein Prozess mehr. Beide Seiten - die Ukraine wie Russland - halten sich nicht an die Abmachungen von Minsk. Merkels Kurs ist das Eingeständnis ihrer Rat- und Hilflosigkeit: Sie äußert gegenüber Putin nur die "dringende Bitte", sich für einen Waffenstillstand einzusetzen. Und lobt die Rolle der OSZE, die mit der Situation aber heillos überfordert ist, weil sie nicht in ihrem Mandat unterstützt wird. Zudem muss es beunruhigen, wie Moskau die Opposition im eigenen Land unterdrückt. So lange das so ist, sind die Gründe für das gestörte Verhältnis zu Moskau nicht aus der Welt geschafft. Darüber muss man reden. Zum Kuscheln gibt es dagegen keinen Anlass."/DP/jha