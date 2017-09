Pressestimme: 'Berliner Zeitung' zu AfD und Wutbürgern

BERLIN (dpa-AFX) - Die "Berliner Zeitung" zu AfD und Wutbürgern:

"Der Bundestagswahlkampf hat den Hass auf die Straße gebracht, er hängt als Trillerpfeifenschrillen über Merkel-Auftritten zwischen AfD- und NPD-Plakaten. (...) Es ist eine Minderheit, die wütet. Gefährlich wird die Entwicklung, weil sie an eine Partei andockt, die sich aufmacht, nach der Wahl ins Parlament einzuziehen. Und auch wenn diese Partei nicht die Regierung stellen wird: Es ist eine gefährliche Entwicklung, weil die Protagonisten die Demokratie in Frage stellen. (...) Die Demokratie hat Kraft, sie hat schon einigem widerstanden. Aber sie hat nur Kraft, wenn ihre Protagonisten - Bürger wie Parteien - sich um sie bemühen. Nicht lachen, nicht den Kopf einziehen und nicht einfach so tun, als wäre nichts."/yyzz/DP/she