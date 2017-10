Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Xi Jingpings Machtmonopol

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Xi Jingpings Machtmonopol

(.) Vor der Jahrtausendwende war im Westen oft zu hören, der wirtschaftliche Aufstieg im Rahmen einer gelenkten Marktwirtschaft werde unweigerlich zum Entstehen einer chinesischen Mittelklasse führen, und die werde politische Öffnung und Demokratie fordern. So ist es nicht gekommen; politischen Wettbewerb gibt es in China nicht in der Theorie und schon gar nicht in der Wirklichkeit. Die Kommunistische Partei hat ihr Machtmonopol nicht nur nicht aufgegeben, unter Xi hält sie mit eiserner Hand daran fest. Und sie kombiniert diese Macht mit einem Führerkult, der seines Gleichen sucht. Wer es wagen würde, Xi herauszufordern, der würde die Partei insgesamt herausfordern. Wer, der bei Verstand ist, sollte auf diese Idee kommen? (.)/yyzz/DP/zb