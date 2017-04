Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Europa-Politik der SPD

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Europa-Politik der SPD:

"Der europapolitische Wind dreht sich in Deutschland, und der Tusch, den der Bundespräsident am Dienstag in Straßburg spielte, ist ein Zeichen dafür, dass die SPD den Wind im Herzen trägt. Frank-Walter Steinmeier zitierte vor dem Europaparlament den ehemaligen britischen Verteidigungsminister Michael Heseltine mit dem Satz, der Brexit sei der "größte britische Souveränitätsverlust". Mit anderen Worten: eine große politische Dummheit. Sigmar Gabriel wird das dem britischen Außenminister Boris Johnson bei seinem Antrittsbesuch in London vielleicht nicht gerade ins Gesicht gesagt haben. Aber gedacht hat er es sicher. Beides mag typisch sein für deutsche Politiker, die ein "europäisches Deutschland" haben wollen. Es ist aber in diesen Tagen vor allem typisch sozialdemokratisch."/ra/DP/jha