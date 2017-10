Pressestimme: 'Handelsblatt' zum Parteitag der KP in Peking

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum Parteitag der KP in Peking:

"Xi ist ein Machtmensch. In den fünf Jahren an der Staats- und Parteispitze hat er zum Ziel ausgegeben, dass die Kommunistische Partei alle Bereiche der Politik, Gesellschaft und der Wirtschaft durchdringe. Im Kampf gegen Korruption ist die Justiz zum Handlanger der Parteipolizei degradiert worden. Der Staatsapparat wird geschwächt und die Partei über alles erhoben. Freie Diskussionen in Medien und Universitäten werden immer weniger zugelassen. Und auch die Firmen im Land müssen sich dem Diktat der Partei unterordnen. Die Machtkonzentration ist gefährlich. Xi läuft Gefahr, dass sich niemand mehr traut, ihm zu widersprechen. Er steuert die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Kontroverse Diskussionen sind der Schlüssel, damit das Land sich langfristig in die richtige Richtung bewegt. Seit seiner Anti-Korruptionskampagne traut sich jedoch selbst innerhalb der Partei kaum jemand mehr, sich offen gegen die Meinung des großen Vorsitzenden zu stellen."