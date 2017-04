Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zum Fall Yücel

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zum Fall Yücel:

"Für Yücel ist wichtig zu wissen: Er wird nicht vergessen. Deutschland setzt sich für ihn ein. Und die besten Wünsche vieler Menschen sind bei ihm. Was ihm wenigstens etwas über die Einsamkeit hinweghelfen dürfte. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat es nicht einmal mit der Einzelzelle geschafft, Yücel zum Schweigen zu bringen. Im Gegenteil, der Deutsch-Türke ist zur Symbolfigur geworden, die mehr Aufmerksamkeit erhält und auf die Missstände in Erdogans Reich lenkt als jeder noch so brillante Artikel. "FreeDeniz" ist zum Schlachtruf für die Meinungsfreiheit geworden. Allerdings darf nicht in Vergessenheit geraten: Es geht in erster Linie um das Schicksal eines Menschen. Eines Menschen, der Geisel in einem tiefgreifenden politischen Konflikt ist."/ra/DP/jha