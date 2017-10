Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Koalitionsverhandlungen

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Koalitionsverhandlungen:

"Für die Parteien, die sich anschicken, eine Jamaika-Koalition zu schmieden, beginnt eine Zeit der Leiden. Die politischen Unterschiede zwischen CSU, CDU, FDP und Grünen sind groß, viele meinen zu groß. Da die SPD als großer Wahlverlierer nicht für eine neue Große Koalition zur Verfügung steht und niemand Neuwahlen riskieren will, sind die Unterhändler zum Erfolg verdammt. Grund zum Mitleid besteht freilich nicht. Denn es locken attraktive Ministerposten. Vor allem den Grünen ist anzumerken, wie scharf sie darauf sind, nach langen Oppositionsjahren endlich wieder Politik zu gestalten. Sie werden es am Ende auch sein, die sich am meisten verbiegen müssen im Klammergriff von Christdemokraten und Liberalen, die sich traditionell bei den meisten Themen relativ nahestehen."/be/DP/stb