Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zur E-Achse/Bosch

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zur E-Achse/Bosch:

"Und was bedeutet die neue Technologie für die Bosch-Arbeitsplätze? Rund 50 000 Mitarbeiter, 15 000 davon in Deutschland, beschäftigt der Konzern allein rund um den Diesel. Es ist keineswegs ausgeschlossen, dass die E-Achse Ersatzarbeitsplätze bietet, wenn die Nachfrage nach den Selbstzündern in absehbarer Zukunft sinken wird. Doch man sollte die Erwartungen nicht zu hoch ansetzen. Denn das Unternehmen macht auch deutlich: Die E-Achsen werden nahe bei den Kundenwerken gefertigt. Und wenn sich vor allem Asiaten für die Technik erwärmen, gibt es dort auch die Jobs - und nicht in Deutschland."/yyzz/DP/he